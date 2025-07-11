Массированный обстрел Одессы: местные жители рассказали, куда целились россияне

Последствия обстрела Одессы

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Россияне утром, 11 июля, атаковали Одессу «Шахедами». Целили по жилым кварталам. Несколько десятков домов остались без окон и крыш. Под удар попали и частные конюшни, есть раненые и погибшие лошади и собаки. Разрушены также помещения двух местных СТО, внутри разбиты машины.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Российские террористы били среди белого дня и по жилым кварталам, чтобы поразить как можно больше людей.

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«Это страшно, это очень страшно. Я желаю, чтобы россияне почувствовали то, что мы чувствуем каждый день. И это хорошо что дети уехали от меня вчера, а если бы были дети, у меня двое маленьких внуков, что было бы», — говорит жительница Одессы Валентина.

Первый удар пришелся рядом с помещением станции техобслуживания. Работники успели спрятаться в безопасное место, а затем помогали спасать животных в соседней конюшне — туда ударил второй «Шахед».

У владелицы конюшни повредило и дом. Но больше всего она переживала за лошадей, которых заблокировал взрыв и огонь. Если бы не прохожие, все сгорели бы заживо. Люди разобрали вручную забор и выводили на дорогу раненых и напуганных животных. Впрочем, одна лошадь все же погибла.

«Я сначала побежала детей спасать, у меня же дом тоже рядом. Там нет ни окон, ни дверей. Мы не успели никуда добежать, а лошадей мы не успели вывести. Начало все гореть, очень трудно понять другим, кем для меня была эта лошадка», — говорит владелица лошадей Юлия Васякина.



Впоследствии из-под завалов конюшни люди достали еще и собаку Юлии.

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Третий «Шахед» ударил вблизи еще одного СТО и частных домов. На дороге до сих пор тлеет старая акация, а в соседних помещениях ни одного уцелевшего окна. Владельцы рассказывают — в течение получаса слышали взрыв за взрывом, не успели даже добежать до укрытия.

«Я был на работе, это где-то полкилометра отсюда. Вышли, потому что тревога и прямо вижу, что „Шахеды“ падают один за другим и вижу, что в направлении моего дома. Побежал за телефоном, смотрю пропущенный от жены. Слезы, крики, у нас нет больше дома говорит. Приезжаю, а тут вот такое», — говорит Александр.

Их соседи, супруги пенсионеры, от обстрелов спрятались в глубине дома, подальше от окон. Однако взрывная волна была такой силы, что потолок в комнате снесло, люди чудом уцелели и не попали под завалы.

Уже через полчаса после отбоя на место прибыли коммунальщики. Пилили изуродованные деревья, разбирали завалы и расчищали территорию.

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