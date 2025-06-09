Массированный обстрел Ровенской области: новые подробности ракетных ударов РФ по региону

Россияне массированно обстреляли Ровенскую область / © ТСН

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Россияне массово со времен войны обстреляли Ровенскую область. Враг направил на область различные типы ракет и ударных дронов.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анны Махно.



Оккупанты ночью и утром атаковали Ривненскую область, работала ПВО. В течение ночи в область летели крылатые ракеты, баллистика и ударные дроны. Больше всего взрывов слышали в Ривне и Дубно.

«Этой ночью Ривненская область подверглась самой масштабной атаке за все время войны. Враг атаковал область десятками воздушных целей. Благодаря отличной работе ПВО последствия удалось минимизировать», — говорит председатель Ривненской ОГА Александр Коваль.

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В частности, объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме, добавляют в ОГА. Однако есть незначительные повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Один из жителей Ровенского района получил повреждения. Он в больнице. А на местах уничтожения вражеских целей работают соответствующие службы.

Напомним, в ночь на 9 июня армия Российской Федерации атаковала Украину 499 средствами воздушного нападения — беспилотниками и несколькими типами ракет. Силы ПВО обезвредили 479 средств воздушного нападения: 292 сбиты огневыми средствами, 187 — локально потеряны.

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