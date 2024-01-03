Массированный ракетный обстрел Харькова: куда "прилетело" и что говорят люди о террористических ударах РФ (фото, видео)

Российская террористическая армия не прекращает массированные обстрелы Харькова. На сегодня известно о 62 пострадавших, среди которых 6 детей. Еще один человек погиб. Шесть ракет "Искандер-M" запустили россияне по центру накануне. Попадание зафиксировали во двор жилых домов, разбиты газопровод и спортивный комплекс.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Оккупанты обстреляли жилые дома

Накануне российские террористы попали во двор жилого дома. Спасатели и полиция выносили раненых в скорую. Тем временем окровавленные люди спасали из квартир домашних питомцев. Вокруг – все разбито.

"Повылетали все окна, все двери. Все вылетело. Нет ничего. Я лежала в постели. Меня накрыло и я укрылась пледом. Я не представляю, как жить дальше. Зима на улице, и где нам жить — непонятно", — говорит потерпевшая.

Потерпела из-за российских террористических обстрелов

Россияне запустили по городу сразу шесть ракет. После ударов загорелись пожары. Кроме того взрывной волной заклинило двери в нескольких десятках квартир и их жители оказались в ловушке. Спасатели эвакуировали их через окна. Там, где не могли добраться до них - выбивали двери.

Именно так спасли семью Артема. Его жена и полуторагодовалый ребенок уже в безопасности, их приютили родственники.

"Горело складское здание, горели легковые автомобили, киоск, а также газ, который вытекал из трубы многоэтажного дома", - говорит представитель ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Последствия обстрелов Харькова

Волонтер рассказала, как спасла себя и сына

Раненых насчитали уже более полусотни. Среди них и известная в городе волонтер Наталья Попова, которая чудом успела спасти своего сына.

"Мы услышали первый взрыв и я схватила ребенка с кровати и быстро забросила его в ванную. Прошло буквально несколько минут, я пошла брать простыню, чтобы его закрыть, и в этот момент прилетела ракета сюда. И уже тогда меня просто окно ударило по спине и забросило в ванную комнату. У меня стекло позаходило. Уже вынули перемотали там под штанами. Стекло здесь, стекло здесь", - говорит Наталья Попова.

Наталья Попова

Именно в ее доме – раненых больше всего. Люди их спасло то, что успели спрятаться в коридорах.

Еще две ракеты попали во двор другого дома. Сразу по прилету жители взялись за уборку. Помогают коммунальщикам не только потерпевшие, но и люди из соседних домов.

В общей сложности взрывной волной в Харькове повредило четыре десятка домов. Людей из них отселили, тем, кто негде жить, дадут комнаты в общежитиях. Имущество в разбитых квартирах будут круглосуточно охранять полицейские.

Последствия террористической атаки Харькова

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Напомним, в Киеве в результате вражеских обстрелов накануне, два человека погибли и 49 получили ранения.

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