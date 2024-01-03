Массированный ракетный удар по Киеву: куда "прилетело", сколько пострадавших и что говорят местные

В Киеве в результате вражеских обстрелов накануне два человека погибли и 49 получили ранения. Россияне сначала запустили дроны, затем начали бить по городу баллистическими ракетами. Обломки которых разрушили дома и повредили газопровод. В нескольких районах столицы полдня не было света, иногда еще и воды и отопления.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марианны Бухан.

Удар по жилому дому

Во вторник на рассвете в Киеве раздались громкие взрывы. Больше всего досталось 9-этажке в Соломенском районе столицы. Здесь не осталось ни одной уцелевшей квартиры. Повсюду выбиты стекла. Несколько десятков помещений выгорели. Посреди двора – несколькометровая воронка и куча обгоревших машин.

Ракетный удар по Киеву

Галина с дочерью Кариной спаслись. Но не успели унести из дома своих животных. Их достают спасатели.

"Кот, морская свинка и два попугайчика", — говорят женщины.

У Елены — квартира сильно повреждена, но она радуется, что после российской атаки мужчина с сыном смогли открыть заблокированную дверь, и все они спаслись.

"Все живы, вся семья цела, животные целые, квартиры нет, но все, что не убивает нас, делает сильнее", — говорит Елена.

Полсотни здешних жителей получили ранения. Части из них медики оказали помощь на месте. Остальные – госпитализировали.

"Состояние пациентов средней степени тяжести, у одного пациента состояние тяжелое. У большинства травмы мягких тканей ссадины ушибы, некоторые с осколками", — говорит Евгений Баценко, заведующий отделением политравм.

"Один человек погиб в карете скорой помощи. И еще одного человека спасатели нашли во время тушения пожара", — говорит Павел Петров, спикер ГУ ГСЧС города Киева.

Павел Петров

Ударной волной рядом с 9-этажкой выбило стекла в частном секторе, нескольких офисных зданиях и школе.

Чтобы убрать в учебном заведении, уже через несколько часов после удара здесь собираются учителя, ученики и их родители.

Ракетный удар по Киеву

Удар по Подольскому району

В Подольском районе обломки вражеской ракеты упали на дорогу, под которой – газопровод. Из-за перебитой трубы вспыхнул огромный пожар, в котором сгорело три десятка машин. Ближайшие дома – порубило осколками. Однако здесь пострадавших нет.

Максим говорит – в его квартире ударной волной только распахнуло все двери. Рассказывает — на сгоревшей парковке у него стоял служебный автомобиль. Его больше нет. А вот собственная легковушка сохранилась.

В нескольких километрах от дома Максима – еще одно место падения обломков вражеской ракеты. В частном секторе здесь разрушены несколько домов.

Ракетный удар по Киеву

"А это еще одно место прилета в Киеве. Это такой городской лес. Кроме деревьев, кажется здесь ничего не пострадало, однако из-за дороги есть дома с выбитыми стеклами", — отмечает корреспондентка ТСН.

Ракетный удар по Киеву

Наученные вражескими обстрелами киевляне тут же принялись окна чинить, витрины магазинов забивать фанерой.

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Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, зачем Путин тратит ракеты на Киев и при чем здесь месть за Рождество.

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