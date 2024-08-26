Массированный ракетный удар по Луцку и по Одессе: куда "прилетело" и какая там ситуация

Российские оккупанты 26 августа нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Целью россиян стала энергетическая и гражданская инфраструктура. Поэтому в некоторых регионах сообщили об экстренных отключениях света.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН из Луцка и Одессы.

В Луцке сегодня оккупанты наносили удары дронами и ракетами. Известно о погибшем и пострадавшем. Обломки "Шахеда" упали на жилой дом, есть попадание по объекту критической инфраструктуры.

"Почти весь Луцк и соседний Ковель без света и водоснабжения", — говорит корреспондентка ТСН Татьяна Хомич.

В Одессе сегодня тоже раздавались взрывы, говорит корреспондент ТСН Сергей Осадчук. Он отмечает, что в некоторых районах Одессы исчез свет, однако сейчас ситуация стабилизируется.

"Целью россиян была энергетическая и гражданская инфраструктура", – говорит он.

Последствия обстрелов Одесской области. / Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

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