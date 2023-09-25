Массированный ракетный удар по Одессе: что известно о жертвах и разрушениях из-за "прилетов"

Россия в ночь на 25 сентября атаковала Украину ракетами и дронами. Все воздушные целые оккупанты выпустили по Одесской области: наши бойцы уничтожили 11 из 12 "Калибров" и все 19 "Шахедов". Видео сбивания враждебных целей было опубликовано Воздушными силами Украины. Однако две ракеты "Оникс" сбить не удалось

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Черняевой.

Массированная ракетная атака по Одесщине: что известно

Россияне применили против Одессы комбинированный удар — сначала полетели дроны, потом "Калибры" — сложной траекторией, сначала мимо области, а потом — их тоже развернули в Одессу.

"Обычно мы сбиваем ракеты, которые заходят с моря, используя такую террористическую тактику, враг целенаправленно пытался максимального вреда даже при условии эффективной работы сил противовоздушной обороны, а она была действительно эффективной", — рассказала представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Уничтоженное здание, которое было визитной карточкой Одессы/фото социальные сети

Благодаря ПВО большинство вражеских снарядов удалось сбить, но противокорабельные "Ониксы" все же попали. Повреждены зернохранилище, морвокзал, гостиница, корабли, многие здания в районе порта. Одну женщину ранило осколками стекла. Больше ужаса натерпелись жители центра города.

"Я родилась в этом городе, мне жалко, что так случается, но это реалии этого дня – отстроим, будет лучше", – говорит жительница Одессы.

Что известно о последствиях ракетного удара по Одессе

Основная часть мощного удара пришлась на морвокзал и многоэтажную гостиницу рядом. Наверное, у каждого, кто хоть раз побывал в мирной Одессе, есть фото на фоне этого отеля. Многие годы в нем никто не жил, так что обошлось без жертв, но сооружение, которое стало частью в пейзаже самого популярного туристического маршрута центром Одессы, уничтожено. Прочь разбито и здание морвокзала. После попадания вражеской ракеты – там вспыхнул пожар.

Морквозал в Одессе после атаки РФ Фото: Силы обороны юга

"Сегодня была тяжелая ночь для одесских спасателей пришлось работать по разным адресам. Это были складские помещения, сухая растительность на площади 700 квадратных метров, но все же основные силы и средства были задействованы в отеле морского вокзала, где 20-этажное здание получило полностью повреждения", — сказала спикер ГСЧС Украины в Одесской области Марина Мартыненко.

Морквозал в Одессе после атаки РФ Фото: Силы обороны юга

После разбора завалов на зернохранилище в порту спасатели обнаружили тела двух погибших мужчин. Оба работали на частном предприятии и перестали выходить на связь после атаки. Взрывная волна от ударов по порту и морвокзаплу достигла Приморского бульвара. Здесь повреждены исторические здания, находящиеся под охраной ЮНЕСКО. Из-за атаки более 1 тысячи потребителей остались без электроснабжения. И две тысячи человек в пригороде – без газа, там работают специалисты.

Морквозал в Одессе после атаки РФ / Фото: Главное управление ГосЧС в Одесской области/facebook

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ⚡❗ Сбить "Ониксы" не удалось! Одесса приходит в себя после массированной атаки!

Напомним, в Министерстве обороны Украины считают, что атака по морскому вокзалу в Одессе — это "жалкая попытка возмездия" за удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

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