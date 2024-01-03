Массированный ракетный удар по Украине – что известно о последствиях атаки на Киев и Харьков

Оккупационная армия России 2 января атаковала Киев 10 ракетами "Кинжал" — их все успешно сбило ПВО. С 2022 года это было самое разовое применение этих ракет. В общей сложности противовоздушная оборона сбила 72 воздушных целей разных типов: 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал"; 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крылатые ракеты "Калибр".

Самый страшный обстрел столицы помогла осуществить камера из квартиры киевлянина. СБУ разоблачила новую схему россиян.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua Виктории Гнатюк.

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Россияне следили за киевской ПВО 24/7 благодаря одной из камер дома. СБУ разоблачила новую схему вражеских спецслужб, видеонаблюдение заблокировано.

Как выяснилось, российские спецслужбы смогли взломать две роботизированные онлайн-камеры. По данным киберспециалистов СБУ, одно из устройств стояло на балконе многоквартирного дома и использовалось местным ОСМД для мониторинга придомовой территории, впрочем россияне использовали камеру, чтобы шпионить за ПВО.

О том, что камеры живут своей жизнью никто и не догадывался, впрочем, 2 января один из владельцев камеры понял, что его использовали в качестве "наводчика".

Благодаря этим камерам враг собирал всю информацию в реальном времени и, соответственно, корректировал удары по столице. К слову, такие взломы камер украинцев в реальном времени – не редкость.

Последствия атаки по Киеву 2 января

Ракетный удар по Киеву 2 января называют самой масштабной атакой на столицу с начала полномасштабного вторжения России. Ведь только за утро рашисты выпустили более 60 ракет, 10 из них – аэробалистические "Кинжалы".

Особенно страшные последствия были в Соломенском районе, где ракеты попали в жилые дома. Бойцы ГСЧС несколько часов проводили спасательную операцию, чтобы освободить заблокированных в горящих домах людей.

Только в этом районе 49 пострадавших и двое погибших.

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Кроме того, обломки падали в Святошинском, Шевченковском, Оболонском, Голосеевском и Дарницком районах Киева. Горели склады, автомобили, рынок, повреждена школа. В укрытиях пришлось сидеть мамам с детьми, от рождения которых не прошло и суток, а они уже были вынуждены познакомиться с террором диктатора Владимира Путина.

Последствия атаки в Киевской области

В Вишневом повреждены пять многоквартирных домов. В громадахх поврежден ряд частных домов и 75 автомобилей. Из-за падения обломков произошел пожар в недостроенной церкви, повреждены несколько предприятий и складские помещения. Повреждение получил один из областных медучреждений.

По оперативной информации, погибли супруги, еще 16 человек были ранены, среди них – один ребенок.

Удар по Харькову

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, из-за атаки в городе пострадал 41 жилой дом. Одна из ракет попала в магистральный газопровод. Из-за обстрелов пострадали более четырех десятков человек, среди которых – пятеро детей: трое 9-летних мальчиков, а также девочки в возрасте 6 и 13 лет.

У подростков обнаружены взрывные травмы, ушибы, акубаротравмы и острые реакции на стресс.

91-летняя женщина, когда-то пережившая Вторую мировую войну – не пережила рашистов.

Уже к вечеру 2 января количество пострадавших от атаки РФ в Украине увеличилось до 127. В общей сложности пять человек погибли.

Другие плакали не из-за разрушенных квартир, а от радости, что спасателям удалось вытащить из разрушенного дома попугая, кота или собаку.

К слову, следующий массированный удар по Украине прогнозируют через 4 дня, об этом заявил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев24".

"Вопрос в ракетах, сколько они могут себе позволить выпустить в следующий раз. И смогут ли они пополнить этот запас", — отметил он.

Напомним, эксперт рассказал, когда РФ может снова массированно атаковать Украину "Кинжалами".

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