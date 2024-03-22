Массированный ракетный удар по Украине: как отреагировали на Западе и что говорят иностранные политики

Российские террористы массированно обстреляли Украину ракетами. В Евросоюзе уже отреагировали на ракетные удары и осудили действия окупантов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Все виновные будут привлечены к ответственности" - так на сегодняшние обстрелы Украины отреагировал главный дипломат Евросоюза. Жозеп Боррель отметил, что российским ударам по объектам энергетической инфраструктуры, которые убивают и травмируют десятки людей и ставят под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции - должен быть положен конец.

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия атаки на Запорожье 22 марта / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Тогда, как глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис написал в Twitter, что Запад задушил поставки оружия и не смог предоставить достаточно ПВО, а теперь просит украинцев бездейственно наблюдать, как крылатые ракеты падают на головы их родным. Цитирую - "Такие ошибки задают курс всему столетию. И оправданий всему этому нет" - конец цитаты.

Президент Молдовы в ответ на сегодняшний обстрел отметила, что агрессия Кремля не имеет границ и Украина должна быть обеспечена всем необходимым, чтобы она могла противостоять вторжению и защитить мир в Европе".

К немедленной поддержке Украины призвала и госпожа посол США Бриджит Бринк. Ночные атаки они назвали варварскими, и нарушающими международное право.

Последствия удара по Запорожью / Фото: Национальная полиция Украины

Тем временем британская разведка, оценив российские обстрелы за последние два дня, прогнозирует – Кремль продолжит авиаудары по критически важным объектам Украины, пытаясь сохранить давление на украинское правительство и население.

Продолжительный перерыв более 40 дней был связан с проблемами управления, планирования и поиском компонентов из-за западных санкций.

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Напомним, что во время ракетной атаки по Запорожью кафиры ударили по дамбе ДнепроГЭС.

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