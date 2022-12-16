Массированный ракетный удар по Украине: все, что известно о разрушениях и жертвах российской атаки

Сегодня утром, 16 декабря, российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате обстрелов во многих населенных пунктах исчезло электроснабжение, тепло и вода. Кроме того, известно о двух погибших в Кривом Роге. Еще по меньшей мере 12 человек получили ранения, среди них - трое маленьких детей.

ТСН.ua рассказывает все, что известно о последствиях российской атаки на Украину по состоянию на 14:00.

Сколько ракет выпустили по Украине

По данным спикера командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, по Украине было выпущено более 60 ракет. Оккупанты запускали ракеты Х-555 и Х-101 из самолетов Ту-95, также били "Калибрамы" из Черного моря, и еще запускали ракеты С-300.

В нескольких областях есть попадания по энергетической инфраструктуре.

Ситуация в Киеве и области

В Киеве объявили воздушную тревогу в 08:10, а в области в 08:11. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в нескольких районах: Деснянском, Днепровском и Голосеевском.

По словам представителя Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова, оккупанты выпустили по Киеву 40 ракет, из которых 37 — сбили силы ПВО. По его словам, Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения.

Информация о разрушениях и жертвах уточняется. Пока известно об одном пострадавшем в Днепровском районе.

В связи с повреждениями энергоинфраструктуры после ракетных ударов во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Также вводятся экстренные отключения света. Столичное метро приостановило работу.

В Софиевской Борщаговке в Киевской области обломки сбитой российской ракеты застряли в авто. После ракетной атаки произошло падение обломков и на частные жилые дома на территории Броварской громады.

Где нет света

Из-за российских обстрелов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.

Без света оказались Харьков. По словам главы Харьковской области Олега Синегубова, оккупанты ударили по Харьковской области десятью ракетами. После этого в регионе возникли перебои с электроэнергией, исчезла вода, остановилось метро. В городе тоже не работает электротранспорт.

Без света также Полтава, Борисполь на Киевщине и Павлоград на Днепропетровщине. В Кременчуге Полтавской области нет не только электроэнергии, но и тепла. Нет электроснабжения и в Сумской области. Полностью обесточена Кировоградская область. В нескольких районах Киева также исчез свет, нет тепла и не работает водоснабжение. На территории Коростенской громады, что в Житомирской области, оккупанты попали в объект инфраструктуры. Сейчас там отключены все электросети.

Также захватчики попали по объектам энергетической инфраструктуры в разных районах Днепропетровской области, есть серьезные разрушения.

Россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в разных районах Днепропетровской области, фото/ОВА

Во всей Украине введены экстренные отключения электроэнергии.

В частности, аварийное выключение применили на территории Черкасской, Николаевской, Житомирской областей.

В Днепре 16 декабря была приостановлена работа троллейбусов, трамваев и метро. Метрополитен в городе работал как укрытие во время воздушной тревоги.

В результате повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен.

Из-за атак на энергетическую инфраструктуру 12 рейсов "Укрзализныци" двигаются с задержками на более одного часа, а восемь — задерживаются в пределах часа.

В результате массированного вражеского ракетного удара в "Укрэнерго" объявили чрезвычайную ситуацию. В электроэнергетической инфраструктуре Украины произошла утрата более 50% потребления объединенной энергетической системы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал мир ускорить передачу Украине систем ПВО. Свое заявление он сделал на фоне массированного ракетного удара по Украине 16 декабря.

Жертвы российской атаки

Оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу Днепропетровской области. Попали в жилой дом, в котором разрушился подъезд. Два человека погибли. Восемь получили ранения, их госпитализировали. Среди пострадавших есть трое маленьких детей – трехлетний мальчик и девочка и семилетняя девочка.

Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного российской ракетой дома. Там могут быть еще люди.

В Никопольском и Криворожском районах области ранены трое работников электроподстанций. Все доставлены в больницы.

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