Массированный ракетный удар по Украине: Жданов назвал возможную дату и объяснил, куда исчезли «Кинжалы»

Военный эксперт предупредил, что в течение следующих нескольких суток существует угроза ракетного удара. / © ТСН

Очередная массированная российская ракетная атака по Украине может произойти в ближайшие сутки — такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов, анализируя появившиеся в последние дни признаки.

«Опосредованный признак — передислокация Россией своих самолетов ближе к границе с Украиной. У отсрочки, которая наблюдалась, думаю, было несколько причин. Первая — техническое состояние авиации. Надо было подготовить самолеты, чтобы вылет совершали не один-два. У этих самолетов изношены двигатели, поэтому машину снаряжают одной-двумя ракетами, больше не тянут. Плюс есть дефицит микроэлектроники. Кроме того, мы «прошлись» дронами по их предприятиям, поэтому возможны проблемы в снабжении», — предполагает аналитик.

По его словам, кроме того, есть политический фактор.

«Переговоры не выходили из тупика, мы не соглашаемся на территориальные уступки, которых требует РФ. Думаю, что этот фактор может быть главным для России, которая руководствуется такой логикой: не соглашаетесь — ловите еще один массированный комбинированный удар», — говорит Жданов.

Поэтому, на его взгляд, вполне вероятно, что в ближайшие сутки может произойти очередная массированная атака.

Война в Украине: куда направит РФ ракеты весной и летом

«Когда будет жара, то Россия может бить по инфраструктуре, которая снабжает украинцев водой. А от ударов по энергетике Россия не откажется никогда. Нашу энергетику они не оставят до последнего дня активных боевых действий», — предполагает Олег Жданов.

Массированная атака: сколько ракет способна запустить Россия в ближайшее время

О количестве ракет, которыми Россия может в очередной раз ударить по Украине, Жданов выразил такое мнение: «Россия способна поднять в воздух 5-6 самолетов ТУ. И это не факт, что все они будут снаряжены ракетами. Но есть новый фактор — россияне стали чаще применять тактическую авиацию. Особенно самолеты СУ-34, СУ-35, ракеты Х-59 плюс ракеты «Оникс», которыми раньше они били только по Одессе. Это может быть связано с тем, что РФ может не хватать носителей или ракет. «Ониксы» и «Цирконы» можно запускать из наземного комплекса Бастион, они также могут быть воздушного базирования», — говорит эксперт.

И добавляет, что в феврале по Украине прилетали ракеты Х-101, произведенные в январе.

«То есть сразу с конвеера ракета попала на самолет и ее запустили по нашей территории», — отмечает он.

При этом Жданов обращает внимание на то, что во время подавляющего большинства последних атак оккупантов среди воздушных целей отсутствовали ракеты «Кинжал».

«Это может свидетельствовать о проблеме с самолетами МиГ-31. Двигатель на таком самолете не подлежит ремонту. Только замена», — говорит Жданов.

Но предполагает, что, возможно, эра «Кинжалов» становится прошлым.

«В смысле носителей этой ракеты. Фактически «Кинжал» — это «Искандер-М». Просто она переоборудована для воздушного пуска. Но если носители для «Кинжалов» выйдут из строя, то тогда может стать больше баллистических ракет «Искандер-М». В целом, думаю, что россияне пытаются вернуться к обстрелам с интервалом в две недели. 10-14 дней. Зимой они так и наносили удары. Смогут или нет — вопрос», — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ готовит волну атак. Россия изменяет стратегию атак.