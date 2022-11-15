Массированный ракетный удар: реакция мира на очередные сказки Путина о "готовности" к переговорам

Не дожидаясь официального завершения саммита G20 на Бали, представлявший там Россию министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на два часа раньше вылетел назад в Москву.

Сразу после этого Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Враг выпустил около 90 ракет и с десяток иранских дронов. Это даже больше, чем во время массированных ударов 10 октября, когда россияне выпустили по Украине 84 ракеты, и даже после 24 февраля.

Этот очередной акт терроризма наглядно демонстрирует "готовность" Путина к переговорам, в чем Украину несколько недель пытались убедить наши западные партнеры, в том числе и США. Цель Кремля понятна – погрузить Украину в полный блекаут, сделав ее непригодной для жизни гражданского населения.

В результате массированного ракетного удара во вторник, 15 ноября, пол Киева осталось без света. Обломки вражеских ракет попали в два многоквартовых дома в центре столицы. Один человек, по предварительной информации, погиб. Почти без света остались Львов, Хмельницкий, Харьков, Ивано-Франковск и область, центральные и северные регионы Украины. Заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко описал ситуацию как критическую.

В общей сложности Россия ударила по 18 украинским городам. Даже в соседней Молдове, с которой связана наша электроэнергетическая система, были перебои с электроснабжением.

"Каждая падающая на Украину бомба также влияет на Молдову и наш народ. Мы призываем Россию немедленно прекратить разрушения", — написал вице-премьер и министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

ТСН.ua собрал реакцию мира на очередной акт российского терроризма и изменение подхода о необходимости переговоров с Путиным.

"Принуждение к переговорам", а на самом деле — к капитуляции. Именно эту стратегию продолжает внедрять Владимир Путин.

Очередная массированная ракетная атака, еще и во время саммита G20 (а на самом деле G19, потому что Лавров там был изгоем) на Бали, продемонстрировала, как Кремль относится к переговорам своего руководителя внешней разведки Сергея Нарышкина с состоявшимся в понедельник директором ЦРУ Уильямом Бернсом, 14 ноября, в Анкаре. Или к контактам советника Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым и советником Путина Юрием Ушаковым.

"Очередная волна жестоких нападений. Мыслями с нашими коллегами, соседями и друзьями здесь, в Киеве, и по всей Украине. Мы будем продолжать поддерживать украинцев, которые месяцами оставались мужественными перед лицом бессмысленного нападения России, а также теми, кто борется за защиту Украины", — написала в Twitter посол США в Украине Бриджит Бринк во время массированного ракетного обстрела.

Глава Представительства ЕС в Украине Маатти Маасикас добавил:

"Несколько волн воздушных атак на Киев. Весь персонал Представительства ЕС в Украине в безопасности. Мы продолжаем работать, чтобы помочь Украине выстоять и победить, как подтвердил Жозеп Боррель (глава дипломатии ЕС – ред.), по нескольким направлениям: учебная миссия, оружие, российские активы, учитывая недавнюю резолюцию Генассамблеи ООН".

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Речь о проекте резолюции по выплате Россией репараций Украине, которую Генассамблея ООН приняла в понедельник, 14 октября. Безумный заместитель Патрушева, бывший президент РФ Дмитрий Медведев, то и дело угрожающий миру ядерным уничтожением, заявил, что таким образом "англосаксы пытаются похитить активы РФ". Однако сколько еще Россия должна выпустить ракет по Украине, чтобы Запад в конце концов решился передать Украине замороженные российские активы? Не говоря уже о бесконечной информационной волне в американских медиа о необходимости переговоров с Путиным.

После очередного акта терроризма, который устроила Россия во вторник, 15 ноября, американский генерал, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, критиковавший главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли за высказывания о необходимости переговоров, дописал в Twitter:

"Пожалуйста, скажите мне еще раз, почему мы должны давить на Киев договариваться с Кремлем? Почему кто-то думает, что эти убийцы будут выполнять какое-либо соглашение, вдруг начнут уважать международное право и перестанут избивать по невиновным гражданским".

По информации CNN, Белый дом не поддержал такую позицию Марка Милли, и вообще очень обеспокоен, что тема с переговорами приобретает большую огласку в американской прессе. Однако, следует напомнить, WSJ также писала, что во время личного неожиданного визита Джейка Салливана в Киев 4 ноября, он лично убеждал Зеленского задуматься о "реалистических требованиях" относительно начала переговоров с Россией. Речь прежде всего шла о Крыме.

"Путин должен потерпеть крах". Именно такой хэштег министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли добавил к своему посту в Twitter по поводу очередной массированной российской ракетной атаки:

"Цинические ракетные обстрелы украинских городов сегодня свидетельствуют лишь о слабости Путина. Путин проигрывает на поле боя. И, как мы увидели сегодня на G20, тоже дипломатично".

Очередное проявление цинизма и мстительности со стороны РФ – это заявлять о готовности к переговорам с Украиной "без каких-либо предварительных условий", а затем устраивать очередной акт терроризма против украинцев. России, с одной стороны, выгодно демонстрировать "готовность" к переговорам, показывая таким своим партнерам, как Китай или Индия, что именно Украина и Запад хотят войны, а не Путин. С другой стороны, Москве, на фоне очередного громкого военного поражения на Херсонщине и тотальной международной изоляции, нужна оперативная пауза, чтобы накопить оружие, боеприпасы, ракеты и личный состав (который еще нужно научить, потому что большинство мобилизованных – это просто пушечное мясо ), чтобы нанести еще больший удар по Украине. Ведь от первоочередной цели полного уничтожения Украины Путин не отказался.

"Российские ракеты убивают людей и разрушают инфраструктуру по всей Украине прямо сейчас. Это то, что Россия должна сказать на вопрос мирных переговоров. Прекратите предлагать Украине принимать российские ультиматумы! Этот террор можно остановить только силой нашего оружия и принципов", — написал министр иностранных дел. Дмитрий Кулеба в Twitter в ответ на Запад.

Во время российского массированного ракетного удара Дмитрий Кулеба как раз встречался со своим нидерландским коллегой Вопке Гукстрою в Киеве, обсуждая вопрос создания Спецтрибунала по РФ. Глава МИД Нидерландов, которому пришлось провести несколько часов в укрытии, заявил:

"На это может быть только один ответ. И это продолжать – продолжать поддерживать Украину, продолжать доставлять оружие, продолжать работать над правосудием, продолжать работать над оказанием гуманитарной помощи. Во всяком случае, это лишь огромный мотиватор, чтобы оставаться бок о бок" .

Позже и Джейк Салливан официально осудил массированный ракетный обстрел, "которые, по предварительным данным, поразили жилые дома в Киеве и другие объекты по всей стране". По его словам, в то время как мировые лидеры встречаются на саммите G20 (а, на самом деле, уже G19 – ред.), чтобы обсудить вопросы, имеющие важное значение для жизни и средств к существованию людей по всему миру, Россия снова угрожает этим жизнью и разрушает критически важную инфраструктуру Украины.

"Эти российские удары лишь усугубят обеспокоенность среди G20 относительно дестабилизирующего влияния путинской войны. Наши мысли с храбрым украинским народом, который продолжает демонстрировать стойкость и мужество в защите своего суверенитета и демократии", — заявил Джейк Салливан, добавив, что США и союзники поддержат, сколько потребуется.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который, по информации американской прессы, среди чиновников Администрации Байдена, кто выступает против немедленных переговоров с Россией, также дописал в Twitter:

"Зеленский сегодня снова продемонстрировал лидерство, ясно дав понять, что он готов к дипломатии для справедливого прекращения войны, которую начала Россия. Ответом России была очередная волна ракет. Эти нападения не сломят волю Украины. Мы будем с Украиной столько, сколько это будет нужно" .