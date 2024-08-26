Массированный удар 26 августа: куда били россияне и какая ситуация в регионах

Утром, 26 августа, вся карта Украины была красной, взрывы прогремели во многих городах. Эту атаку уже назвали одной из самых массированных, есть попадания по гражданским объектам и жилым домам и, к сожалению, погибшие и раненые.

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Киев и Киевщина, Одесса и область, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Харьков, Черкассы, Николаевщина, Житомир, Хмельницкий, Винница, Луцк, Ивано-Франковская, Львовская, Полтавская области, Прикарпатье, Ровно, Кропивницкий — и это далеко не весь перечень. Города Украины утром вздрогнули от взрывов, оккупанты еще с ночи запустили десятки "Шахедов".

Уже около 7 утра в Военно-морских силах ВСУ сообщили, что в Черное море оккупанты вывели 4 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 28 ракет.

Уже в 7:45 стало известно о первом попадании. Оккупанты попали по промышленному объекту на Полтавщине. Из-за атаки травмированы пять человек, об этом заявили в Полтавской областной военной администрации.

Впоследствии и мэр Луцка сообщил о попадании в жилой дом. А уже через 15 минут он снова сообщил о еще одном попадании и отметил, что один мужчина погиб в результате вражеской атаки.

Дым начал затягивать небо после взрывов на Днепропетровщине. Глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил об одном погибшем в результате вражеской атаки.

Впоследствии стало известно, что из-под завалов дачного дома на Днепропетровщине достали мужчину, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. В общей сложности, по предварительным данным, повреждено с десяток домов. Два – разрушены.

Есть погибший и в Запорожской области, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров. Попадание – в дом.

"Россияне убили гражданского человека в Запорожском районе. Враг нанес удар рядом с частным домом. Погиб мужчина. Мир должен остановить страну-террориста", — написал он.

Предварительно, в Сети сообщали о прилетах в Кропивницком и Ровенской области, там целью стал объект энергетической инфраструктуры. В военной администрации сообщили, что в жилом доме повредило окна, но обошлось без человеческих жертв. В результате атаки обесточены населенные пункты в Ровенском районе.

Взрывы звучали также в Одессе и области, местные Телеграмм-каналы начали сообщать, что на автотранспортном предприятии под Одессой в результате обстрела горят три десятка грузовиков, там трое раненых. Впоследствии стало известно о четырех раненых, в том числе 10-летний мальчик.

Не обошлось без раненых и в Киевской области, есть повреждения инфраструктурных объектов, об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

В Киевской области по распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения света.

Громко было и в столице, но предварительно без попаданий, впрочем, в нескольких районах столицы начались перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети, впоследствии на правом берегу Киева начались перебои и в водоснабжении.

Также на Львовщине враг атаковал энергетические объекты, поэтому во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением, но обошлось без попаданий.

Громко было и в Житомире, после взрывов город остался без воды, водоснабжение будет происходить по графику.

К слову, даже Польше пришлось поднимать свою авиацию в юго-восточной части из-за угрозы российских ракетных обстрелов.

Отреагировал на атаку и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он в очередной раз призвал партнеров поставлять Украине оружие и дать разрешение бить им по российским объектам.

"15 областей пострадали сегодня в результате российской массированной атаки. Враг применил различные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". Есть раненые и погибшие. Искренние соболезнования родным и близким. Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения. В ряде регионов "Укрэнерго" вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему. Руководители ОВА получили задачу развернуть при необходимости Пункти незламності. Чтобы остановить варварские обстрелы украинских городов, необходимо уничтожать то, откуда запускаются российские ракеты. Для этого Украине нужно дальнобойное оружие и разрешение партнеров бить им по российским объектам. Рассчитываем на поддержку наших союзников и обязательно заставим Россию заплатить", — сказал он.

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