Массированный удар по Украине: есть попадания в объекты энергетики и вокзал в Херсоне – все о ночной атаке РФ

Россияне снова атаковали города Украины, повредив критическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Оккупационные войска России в ночь на среду, 8 мая, нанесли массированный удар по городам Украины. Враг запустил "Кинжалы", "Калибры", баллистику и дроны. В результате атаки есть попадания в объекты энергетики и вокзал в Херсоне.

ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях ночной атаки по Украине.

По данным МВД, враг атаковал семь регионов Украины. В Киевской области пострадали два человека, в Кировоградской области — один ребенок. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры, около 30 жилых домов, общественный транспорт, автомобили. В Запорожье повреждено здание пожарно-спасательной части.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Под ударами 7 областей! Детали утренней атаки и ситуация на фронте

Сколько целей сбило ПВО

Ночью оккупанты выпустили по Украине 76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 беспилотник, а именно:

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (пуск из Тамбовской области РФ);

2 баллистические ракеты "Искандер-М" (из ТОТ Крыма);

4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);

45 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская область РФ, акватория Каспийского моря);

1 крылата ракеты "Искандер-К" (из Крыма);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной Запорожской обл.);

21 ударный БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Курская область РФ).

Как рассказал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, противовоздушная оборона уничтожила 59 целей – 39 ракет и 20 БпЛА.

Силами ПВО было уничтожено:

33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

4 крылатые ракеты "Калибр";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Последствия атаки РФ по Украине 8 мая

РФ ударила по объектам энергетики

Оккупанты атаковали объекты генерации Украины. В результате обстрелов повреждено оборудование на одном из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе.

Также повреждены три теплоэлектростанции ДТЭК.

Как сообщила пресс-служба компании, серьезно повреждено оборудование ТЭС. Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

Это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца. В последний раз враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК во время массированных атак 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 180 раз.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Атака ракетами! Взрывы в областях! Под ударом – энергетика!

Удар крылатыми ракетами по Киеву и области

Россия ночью нанесла ракетный удар по Киеву. Воздушная тревога в столице длилась более трех часов. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены.

Враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Отмечается, что ракеты заходили для ударов по Киеву по разным направлениям. В настоящее время точное количество объектов устанавливается. По предварительным данным, в столице обошлось без пострадавших и разрушений.

В Киевской области, в четырех районах, зафиксировано падение обломков. Один жилой частный дом и подсобное помещение были разрушены. Кроме того, повреждены 14 частных домов и один автомобиль.

Ликвидация последствий атаки в Киевской области / Фото: ГСЧС Украины

Также зафиксировано повреждение линий электросетей. В одном из сел частично отсутствует электроэнергия. Энергетики работают над возвращением света.

В Броварском районе на объекте гражданской инфраструктуры произошло возгорание. Повреждения получили два человека: женщина 1962 года рождения и мужчина 1990 года рождения. Травмированных в стрессовом состоянии и с повреждением конечностей были госпитализированы в больницу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Обломки ракеты упали в Броварах! Есть повреждения и потерпевшие! Репортаж ТСН с места попадания!

РФ ударила по Львовской области "Кинжалами"

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что россияне ударили по области крылатыми ракетами и ракетами "Кинжал". Атаковано два объекта критической энергетической инфраструктуры.

Около 05:00 оккупанты попали крылатыми ракетами в объект генерации энергии в Червоноградском районе. В результате "прилета" возникли два очага возгорания. На месте ударов работает ГСЧС.

Кроме того, из-за попадания ракеты пострадал объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.

Критическая и жилищная инфраструктура не пострадали, подчеркнул Козицкий.

По предварительной информации, в ночь на 8 мая на Львовщину залетели 12 вражеских ракет. Из них восемь были сбиты.

Удары по Прикарпатью

В Ивано-Франковской области целью врага был объект энергетической инфраструктуры.

Как рассказала глава ОГА Светлана Онищук, в результате ракетных ударов по Прикарпатью возник пожар. Огонь удалось оперативно локализовать.

Она уточнила, что обошлось без пострадавших.

Под ударом оказался вокзал в Херсоне

В Херсоне россияне атаковали гражданскую железнодорожную инфраструктуру. В результате ударов повреждены колеи и вокзал. Железнодорожники временно ограничили движение поезда №121/122 Киев-Херсон-Киев в Николаев.

Остальные поезда "Укрзализныци" продолжают движение по графику.

В Херсоне повреждена критическая инфраструктура. Из-за вражеских ударов город частично остался без света.

Поврежденная железная дорога в Херсоне

Кировоградская область

В результате вражеской ракетной атаки на Кировоградщину в Александрийском районе поврежден объект критической инфраструктуры. Травмирован восьмилетний ребенок.

Как рассказал глава ОВА Андрей Райкович, разрушения, предварительно, получили 13 частных домов и почти три десятка гаражей.

Полтавская область

Глава ОВА Филипп Пронин рассказал, что на Полтавщине, несмотря на удачную работу наших защитников, к сожалению, есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Винницкая область

В Винницкой области также есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Оккупанты ночью атаковали область крылатыми ракетами. Пока больше подробностей о последствиях атаки нет.

Запорожская область

Глава ОВА Иван Федоров заявил, что во время ракетной атаки враг попал в объекты критической и гражданской инфраструктуры.

По данным ГСЧС, в Запорожье враг нанес удары по объектам критической и гражданской инфраструктуры, гаражному кооперативу, одному из парков города и городскому электротранспорту.

Разрушения испытала также одна из пожарных частей Запорожья – повреждены служебные помещения и фасад здания. Погибших и травмированных нет.

Последствия удара по Запорожью / Фото: ГСЧС Украины

Последствия удара по Запорожью / Фото: ГСЧС Украины

Последствия удара по Запорожью / Фото: ГСЧС Украины

Последствия удара по Запорожью / Фото: ГСЧС Украины

Зеленский отреагировал на массированный удар

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку в ночь на 8 мая и назвал президента РФ Владимира Путина "нацистом".

Глава государства обратил внимание, что россияне устроили атаку в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизма", - подчеркнул Зеленский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Массированная атака по Украине! Взрывы в Киеве, Запорожье, Херсоне и Львовской области!

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