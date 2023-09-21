Массированный удар по Украине и "судная ночь" в ответ для оккупантов — видео с мест попадания и подробности от очевидцев

В ночь на 21 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину. Покраснела вся карта, потому что враг выпустил 43 крылатых ракеты, 36 из них силы уничтожили ПВО, впрочем есть места, куда, к сожалению, долетело.

Все подробности – в эксклюзиве ТСН.ua.

Ровенщина

Один из прилетов пришелся в Ровенскую область — там кафиры попали по энергетической и гражданской инфраструктуре.

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил: “СТО было частично разрушено, а также повреждены автомобили, которые были на территории. К счастью, обошлось без жертв. Также отсутствует энергоснабжение в части Ровенского региона. Все соответствующие службы работают, в том числе облэнерго.

Последствия на Ровенщину

Львовщина

Неспокойно было и на Львовщине – в Дрогобыче два прилета. оккупанты попали в объекты промышленной инфраструктуры, где на тот момент находились люди. Председатель Дрогобычской РВА Степан Кулиняк прокомментировал: “Повреждена значительная часть зданий. В момент ракетных обстрелов на предприятии находились работники. К счастью, информации о погибших или пострадавших нет”.

Еще четыре ракеты, державшие курс на Львов, сбили украинские силы ПВО.

Харьковщина

Тем временем громко было и в Харькове. По меньшей мере, шесть прилетов было утром по Харькову, информация еще уточняется, но предварительно все в Слободском районе города. Имеются пострадавшие и повреждения.

Последствия атаки на Харьковщину / Фото: Харьковская областная прокуратура

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал: “Пострадали три человека, они сейчас находятся в больнице в состоянии средней тяжести, врачи с ними работают. Относительно последствий это были прилеты в производственную зону. К сожалению, был поврежден водопровод диаметром 200. Сейчас работают наши коммунальные учреждения, "Харьковводоканал" по локализации имеющихся порывов. Одна из городских больниц сейчас находится без водоснабжения”.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области тоже было неспокойно, но обошлось без жертв. Из-за обломка в одном из сел области повреждены летняя кухня дома и стекло автомобиля.

Херсонщина

Также досталось Херсонщине.

Кількість загиблих під час нічного обстрілу зросла до 5-ти#Херсон pic.twitter.com/p5iSUKQh54 — Херсон_місто_Героїв! Kherson_is_a_hero_city (@Irina61032137) September 21, 2023

По словам жителей, атаковали регион каждые 5-10 минут. Зажигательными снарядами оккупанты атаковали село Кизомис, полностью разрушены три дома. В Херсоне повреждены многоэтажки, частные дома и общежитие. Пять человек погибли, еще пять ранены.

Последствия атаки на Херсонщину / Фото: Херсонськая ОГА

Черкасская область

Тяжелая ночь выдалась и в Черкассах — в результате атаки разрушено здание отеля. Одного человека извлекли из-под завалов, еще семь пострадали, других эвакуировали. Впрочем, не исключают, что под завалами еще могут быть люди.

Последствия атаки на Черкассы / Фото: ГСЧС

Киев

Конечно, не обошли оккупанты и столицу. Под огнем оказались два района – Дарницкий и Шевченковский. В Дарницком повреждено нежилое помещение, взрывной волной вынесло окна в жилых домах. Также обломки ракеты упали на территории СТО, повреждено общежитие профтехучилища.

Последствия атаки на Киев

Семь человек пострадали, троих госпитализировали, среди которых и 9-летняя девочка. Ее мать рассказала в комментарии корреспонденту Александру Ковалеву в эфире Завтрака с 1+1: “В момент удара мы были дома, спали. Все произошло настолько быстро, что секунда – это очень долгое время для такого. Моя дочь услышала милисвист, это была судьба секунды”.

“У нее двухэтажная кровать, она слезала с нее и в этот момент у нас выбило окно. У дочери открыта рваная рана, врачи оказали ей первую неотложную помощь, отвезли нас в больницу и ее зашивали. Состояние в принципе удовлетворительное, но психологически она вся дрожит. Она сейчас в безопасном месте с моими близкими родственниками, но очень травмирована психологически”, – рассказала мать пострадавшей девочки.

В Шевченковском районе взрывной волной были повреждены окна админздания. К счастью, без пострадавших.

Всего из-за атаки без света осталось почти 400 населенных пунктов по всей Украине.

Чем оккупанты атаковали Украину

Тем временем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, откуда и чем россияне атаковали Украину. Те запустили крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 из района западнее Энгельса, применив 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС.

Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили по разным направлениям, постоянно меняя курс по маршруту. Судя по этому обстрелу рашисты очень злые, ведь только за последние двое суток украинские военные уничтожили два штаба с элитными русскими солдатами.

Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал в эфире “Мы-Украина”: “Мы прекрасно понимаем, что враг сейчас делает нам громко и громко, потому что у него настроение, мягко говоря, плохое. И речь не только о том, что происходило сегодня ночью над территорией оккупированного Крыма. Сегодня там летали какие-то беспилотники, как будто их избивали. Все это, как обычно, выглядит как минимум очень смешно”.

"Подождем еще, что позже отчитается "агент Колобок", он же губернатор Севастополя Развожаев. Эта злоба врага она поняла, потому что вчера два таких жирных "прилета" было и уничтожено достаточно много москалей, а именно командного состава — в районе Мелитополя и Севастополя два штаба. Причем, эти штабы высокого уровня. Поэтому враг пытается нас атаковать, пытается снова угрожать и бить”, — отметил он.

Месть близко

И это не все, что для врага приготовили ВСУ. Прилетело оккупантам и в Крыму. Временно оккупированный полуостров посетили несколько групп БПЛА. Не спала этой ночью Евпатория, Симферополь, Джанкой, Севастополь, Саки, Новофедоровка.

Министерство обороны РФ, как всегда, заявило о своем могуществе, потому что якобы российская ПВО смогла уничтожить 19 беспилотников, и что-то крепко "спала" в Саках.

"Судная ночь"

оккупанты назвали эту ночь в Крыму судной. Местные в пабликах сыпают комментарии, паникуют, говорят, что близится конец. И верно думают. СБУ и военно-морские силы провели спецоперацию в оккупированном Крыму беспилотниками и нанесли мощный удар по аэродрому Саки.

російські Telegram-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати в аеродромі «Саки» в Криму pic.twitter.com/vWjmZzqNb1 — hromadske (@HromadskeUA) September 21, 2023

Если кафиры думают, что уловки умеют только они, то вот ответ на успешную ликвидацию украинских беспилотников — ими перегрузили российскую ПВО, а уже потом залупили ракеты «Нептун». Теперь у россиян минус по меньшей мере 12 боевых самолетов Су-24, Су-30, а также ПЗРК "Панцирь". Негде будет готовить операторов иранских дронов, потому что именно там была расположена их база.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Оккупанты взбесились! Массированный удар по Украине: видео с мест попадания и подробности от очевидцев

Читайте также: