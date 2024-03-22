Массированный удар по Украине ракетами и дронами: где раздавались взрывы и какие последствия (фото)

Оккупанты ударили по Украине дронами и ракетами.

В Украине в ночь на 22 марта объявили масштабную воздушную тревогу. Оккупационная армия России совершила комбинированную атаку ракетами и дронами. Пострадала критическая инфраструктура – в некоторых городах есть проблемы со светом и водоснабжением.

ТСН.ua собрал все, что известно по состоянию на данный момент (новость обновляется).

Запорожье

Оккупанты ударили по Запорожью ракетами. Есть попадание в крупнейшую ГЭС Украины – ДнепроГЭС.

Минэнерго сообщило, что на станции идет пожар – на месте работают чрезвычайные службы и энергетики. Однако угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая.

Движение автомобилей плотиной Днепровской ГЭС ограничено.

Как рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в Запорожье вражеская ракета попала в гражданский троллейбус, пересекающий дамбу Днепровской ГЭС. Есть жертвы среди пассажиров.

Российская ракета попала в троллейбус с людьми, который двигался через дамбу Днепровской ГЭС / Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

Запорожская АЭС снова на грани блэкаута – во время массированной ракетной атаки на Украину в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ «Днепровская». Она объединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. Об этом сообщил Энергоатом.

Днепропетровщина

В Днепре и области с утра 22 марта раздавались взрывы. В результате ракетного удара повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах города. От взрывной волны разбиты окна в домах. Есть перебои со светом и водоснабжением. В Днепре введены графики отключений.

Удар по Днепру 22 марта / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Удар по Днепру 22 марта / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

В Кривом Роге россияне нанесли комбинированный удар ракетами и "Шахедами". Есть попадание в объекты критической инфраструктуры.

В городе введены графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переведены на генераторы.

Все службы города, больницы, социальные учреждения, троллейбусы и автобусы работают.

Харьков

Как сообщил мэр Игорь Терехов, в Харькове из-за обесточивания насосных подстанций уже наблюдаются проблемы с водоснабжением. Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт – перевозки будут осуществлять автобусы по схеме блэкаута.

Удар по Ивано-Франковску

Ночью 22 марта российские военные атаковали Ивано-Франковскую область беспилотниками и ракетами. Есть попадание по объекту критической инфраструктуры.

По предварительной информации, пострадал один человек. Кроме того, зафиксированы повреждения. На месте попадания работают спасатели ГСЧС. В настоящее время перебои с электроснабжением в области не зафиксированы.

Львовщина

Во время воздушной тревоги беспилотник окупантов попал в объект энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе. Начался пожар. Сейчас ее тушат пожарные. Информация о пострадавших не поступала.

Полтава

В Полтавской области обломками повреждены кровли трех частных домов в Миргородском районе. В области применены превентивные отключения подстанций и введен график аварийных отключений на 10 очередей. Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

В области разворачивают Пункты незламности, чтобы люди могли зарядить гаджеты и быть постоянно на связи.

Винница

Россияне применили гибридную тактику беспилотников и крылатых ракет. Есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Сумщина

В результате ракетных ударов по объектам энергосистемы Украины временно введены графики аварийных отключений в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов области.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области воздушная тревога продолжалась почти шесть часов – с 01:01 до 07:00, произошли взрывы.

Как сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, в результате атаки ранены, один человек погиб. Под завалами еще ищут людей.

В области повреждены объекты критической инфраструктуры, жилые дома.

Удар по Тернопольской области

В ночь на 22 марта во время воздушной тревоги в Тернопольской области раздались взрывы. Как сообщили в пресс-службе Тернопольской ОВА, в одном из населенных пунктов области зафиксировали падение обломков вражеских объектов на территорию частного домохозяйства. Прошло без пострадавших. По предварительной информации, имущество – не повреждено.

В другом домохозяйстве взрывной волной повреждены окна и двери частного жилого дома. Пострадавших тоже нет.

На месте происшествия работают взрывотехники и правоохранители.

Минэнерго о массированном ночном ударе РФ

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в ночь на 22 марта российская оккупационная армия совершила самую масштабную атаку на энергетику Украины за последнее время.

"К сожалению, есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в части регионов есть перебои со светом. Министр отмечает, что энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

Омбудсман Лубинец Дмитрий отметил, что россияне вторую ночь подряд совершают атаки на Украину. Применяю все – БПЛА и ракеты разных типов.

В результате атаки разрушены и повреждены жилые дома, пострадали люди.

ВСУ о деталях мощного ночного удара по Украине

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что россияне совершили массированно-комбинированную атаку. Сначала очень много дронов прошлось по регионам Украины, далее фактически сразу начались ракетные удары.

По словам Гуменюк, атака "день в день" была достаточно ожидаемой. Впрочем, отмечает она, "вряд ли можно вспомнить подобное". Во время атаки целями неприятеля были объекты критической инфраструктуры.

Зеленский отреагировал на массированный удар по Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты применили по Украине более 60 беспилотников и почти 90 ракет разных типов.

"Цели российских террористов мир видит максимально четко: электростанции и линии снабжения энергией, плотина ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус. Россия воюет против обычной жизни людей. Мои соболезнования семьям и близким погибших от этого террора", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, в населенных пунктах, которые ночью атаковали россияне, уже работают необходимые службы. Над ликвидацией последствий работают спасатели, энергетики, областные и местные власти, полицейские, коммунальные предприятия.

Президент в очередной раз отметил важность помощи Украине с вооружением. В частности, систем ПВО.

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