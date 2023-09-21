Массированный удар по Украине: Жданов о том, куда целилась РФ и почему наша ПВО "пропускает" ракеты

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине утром 21 сентября. Под удар попали Киев, Черкассы, Ровно, Хмельницкая и Львовская области. Армия РФ выпустила 43 крылатых ракеты, 36 из них сбили украинские военные.

Куда враг пытался попасть в Киеве, почему ПВО "пропускает" российские ракеты, отстреляла ли РФ весь свой запас и связана ли атака с визитом президента Зеленского в США в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Какова цель массированного удара РФ

По словам Олега Жданова, цель Российской Федерации неизменна – враг пытается нарушить работу инфраструктуры, благодаря которой в том числе поставляют военным все виды обеспечения, которые мы получаем от партнеров.

“И видите, в последнее время большинство ракет направляются на запад нашей страны, на север и запад. То есть, они пытаются нарушить пути поставки техники и вооружения”, – рассказал ТСН.ua эксперт.

Куда оккупанты пытались попасть в Киеве

В Киеве российская армия в основном пытается попасть в промышленную зону и объекты инфраструктуры, говорит Олег Жданов.

"Скорее всего, они предполагают, что там может быть накопление тоже каких-то материальных средств, которыми затем обеспечивается фронт", — считает военный эксперт.

По его словам, у россиян есть "психологическая травма" из-за того, что они не могут пробить украинскую систему противовоздушной обороны в Киеве.

“Сколько бы они ни пытались, какими бы ракетами они ни осуществляли по нам пуски, но систему ПВО они пробить в Киеве не могут. И это их смущает всякий раз. Вот даже сегодня большая часть ракет пошла на западную часть Украины, но на Киев все равно идет часть. То же самое при атаке дронами. Хотя часть этих дронов во время массированной атаки направляется на Киев”, – говорит ТСН.ua Олег Жданов.

Почему ПВО "пропускает" российские ракеты

То, что украинское ПВО иногда "пропускает" российские ракеты во время атак, не стоит связывать с тем, что военным не хватает снарядов, считает эксперт.

“К сожалению, мы должны констатировать, что растет мастерство российских операторов. Они тоже отслеживают и анализируют ситуацию с нашей системой ПВО, каждый раз рассчитывают новые и новые маршруты, которые они прокладывают для своих дронов и крылатых ракет”, – рассказал ТСН.ua Олег Жданов.

Он вспомнил одну из последних российских атак. Тогда вражеские ракеты использовали сложный маршрут, чтобы обойти ПВО.

"Недавно опубликовали маршрут полета ракеты, которая затем прилетела в Кривой Рог. Она почти долетела до Николаева, развернулась и потом все равно долетела, заходила через Харьковскую область. Никакой логики в этом маршруте на первый взгляд нет. А если задуматься, то она, вероятно, обходила район более плотного расположения наших средств ПВО”, – говорит Олег Жданов.

В какое время чаще всего атакует РФ

Военный эксперт рассказал, что Россия по-прежнему чаще всего совершает атаки по Украине в ночное время, ближе к утру.

“Вам скажет любой врач, что это как раз то время, когда человек хочет спать. И когда находишься на боевом дежурстве, то рассвет – это самое тяжелое время. Когда устали за ночь, глаза закрываются. И поэтому бдительность операторов может быть заниженной. Это классика, начало всех операций приходится на четыре-пять утра, ну шесть часов самое позднее. Потому и ракеты прилетают именно в такое время” – говорит ТСН.ua Олег Жданов.

Отстреляла ли Россия весь запас ракет

По словам военного эксперта, российской армии есть еще чем атаковать. Поэтому следует быть готовыми к возможным ракетным ударам в ближайшее время.

“И, кстати, для нас плохая новость состоит в том, что они наращивают выпуск ракет. В настоящее время наша разведка констатирует, что они по выпуску ракет вышли на довоенный уровень. Это означает, что более 100 ракет в месяц они могут производить разных типов”, – рассказал он ТСН.ua.

Олег Жданов отметил, что количество ракет, которое россияне выпускают по Украине сейчас, не так уж велико.

“Я так понимаю, они экономят ракеты, придерживают на позднюю осень и начало зимы, когда наступят холода, дожди. Скорее всего, они попытаются снова положить нашу инфраструктуру, особенно энергетическую”, – считает военный эксперт.

Он говорит, что сегодня враг больше использует "шахеды". По его словам, очевидно, у РФ появились каналы поставок. Ведь количество беспилотников поражает.

"Если смотреть с 1 января по сегодняшний день, там уже более 300 шахедов было использовано. Такого никогда не было. Это говорит о том, что либо Иран поставляет, либо, может быть, подключился Китай. На проходившей в Москве выставке "Армия-2023" Китай представил дрон, полный аналог "шахед-136". Ну а мы знаем, как работает экономика Китая. Они могут организовать производство и увеличивать количество почти каждые сутки”, – рассказал ТСН.ua Олег Жданов.

Что легче сбивать – ракеты или "шахеды"

Ракеты сбивать легче, чем "шахеды", объяснил военный эксперт. Это связано с тем, что ракета больше по размеру, она прямолинейнее летит, меньше маневрирует и не может это делать очень резко.

"И, соответственно, ее отражающая радиолокационная поверхность намного больше, чем у "шахеда". Он летит медленнее, в четыре раза меньше скорость. Он может лететь ниже и по размерам он намного меньше ракеты”, – рассказал ТСН.ua Олег Жданов.

Однако поражение, по его словам, у них одинаковое. Дело в том, что комплексы, которые используют украинские военные, в основном работают за счет осколочного поражения воздушной цели.

“Это не прямое попадание в объект. Противоракета подлетает к цели, у нее срабатывает дистанционный взрыватель и она взрывается в воздухе, и своими обломками разрушает ракету или "шахед". Так что принцип поражения что там что там примерно одинаковый”, – объяснил он.

С чем связана массированная атака по Украине

Олег Жданов считает, что массированная ракетная атака по Украине 21 сентября не связана с визитом президента Владимира Зеленского в США.

“Хотя можно высказать такое предположение, что это месть. Они ничего не смогли, Небензи даже не дали перебить нашего президента в Совбезе ООН, его жестко поставили на место. Может быть, они таким образом хотели высказать свою позицию – с одной стороны. Однако атаки, они как и были до визита, так они и сегодня”, – рассказал ТСН.ua военный эксперт.

Единственное, чем отличается сегодняшняя атака, она более массирована и с применением крылатых ракет, говорит Олег Жданов.

“Но это система обстрела нашей страны по наличию и замыслу Генерального штаба РФ. Вы ведь не забывайте, также разведка работает у них, и может там поставки какие-то были. Остин же заявил и показал фотографию, как "Абрамсы" на трейлерах уже двигаются в сторону Украины. Возможно, это привело к тому, чтобы по Львову ударить. "А может попадем" – по такому принципу", – рассказал ТСН.ua Олег Жданов.

Ракетный удар по Украине 21 сентября

Российская армия утром 21 сентября нанесла массированный удар по Украине. Это одна из самых больших атак РФ за последнее время. Взрывы раздались в Киеве, Черкассах, Ровно, Хмельницкой и Львовской областях. Также враг обстрелял Херсон, Харьков и Днепропетровщину.

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