Массированный удар РФ по Украине – главные заявления на срочном заседании Совбеза ООН

Оккупационная армия России 29 декабря нанесла массированный удар по территории Украины – запустив 158 воздушных целей. Представители Украины и еще 30 партнеров созвали срочное заседание Совета Безопасности ООН.

ТСН.ua собрал главные заявления представителей Совбеза ООН из-за массированного удара по Украине.

Кислица: РФ "храбро" уничтожила роддом и 45 многоэтажек

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица подробно доложил о массированной ракетной атаке Украины 29 декабря 2023 года. Он отметил, что Россия совершила одну из наиболее интенсивных атак, используя разные типы ракет и беспилотников.

Он подчеркнул, что оккупанты цинично атаковали жилые районы, объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты по всей территории страны.

Постпред Украины заявил, что в результате террористической атаки России погибли по меньшей мере 30 человек, а более 160 получили ранения.

"Только взгляните на список целей, которые так "храбро" уничтожила Россия минувшей ночью: роддом, учебные заведения, торговый центр, 45 многоэтажных жилых домов, частные дома, две церкви, коммерческие и складские помещения, автостоянка", — заявил Сергей Кислица.

Он также добавил, что, учитывая сообщения о вторжении ракеты РФ в воздушное пространство Польши, "российский воздушный террор представляет опасную угрозу не только для Украины, но и для соседних стран".

"Единственный способ предотвратить его последствия — продолжать поддерживать Украину путем дальнейшего усиления нашей обороноспособности", — подчеркнул Кислица.

Кроме того, Кислица охарактеризовал российского представителя в ООН Василия Небензю как личность "с ампутированной совестью и отрезанным достоинством".

Генсек ООН осудил атаку по Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "самым решительным образом" осудил широкомасштабные ночные атаки Российской Федерации на украинские города, гражданское население и объекты критической инфраструктуры.

Генсек также обратил внимание на гибель и ранение многих гражданских лиц.

РФ организовала Совбез, чтобы отвлечь внимание для подготовки к удару по Украине — США

Советник-посланник миссии США при ООН Джон Келли заявил, что Россия отвлекала Раду на этой неделе.

"Два дня назад Российская Федерация организовала заседание Совета Безопасности, чтобы вспомнить о событиях 10-летней давности. Россия заявила, что обсуждение Революции Достоинства позволит членам Совета лучше понять, как эти события повлияли на сложившуюся ситуацию в Украине", — отметил представитель США.

Он назвал это абсурдным и подчеркнул, что в Москве разрабатывали самый масштабный ракетно-воздушный удар по Украине.

"Именно на это Россия отвлекала Совет на этой неделе, пока планировала свою наибольшую воздушную атаку на Украину, ее города и критическую инфраструктуру с начала незаконного полномасштабного вторжения", — отметил Келли.

Постпред Великобритании Барбара Вудворд также проккоментировала российскую атаку. Она заявила, что это была отчаянная и тщетная попытка России возобновить военную динамику, впрочем, у оккупантов ничего не получится.

"У них (у россиян – ред.) ничего не получится. Украина уже заставила Черноморский флот России отступить со своей базы в Крыму", — заявила Вудворд.

Она подчеркнула, что Великобритания и дальше будет поддерживать Украину и будет оказывать военную помощь столько, сколько потребуется. Вудворд добавила, что Британия пришлет еще сотни ракет для пополнения запасов систем ПВО, защищающих гражданское население от террористических атак оккупантов.

Цинические заявления РФ на заседании ООН

Постоянный представитель России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН призвал Киев и Запад "ждать в ближайшее время самых плохих новостей".

"Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в ближайшее время худших для вас и ваших украинских прокси новостей, причем независимо от того, будут ли в Вашингтоне или в Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи", — цинично выдал представитель РФ.

Представитель России в ООН также заявил, что во всем виновата не Россия, а "украинская ПВО, размещенная в жилых кварталах". Однако на слова постпреда Великобритании, что жертв могло быть больше, если бы не было ПВО, Небензя не отреагировал.

Утром 29 декабря вооруженные силы РФ массово обстреляли Украину. Взрывы раздались в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне выпустили более ста ракет.

Напомним, Виталий Портников ответил, что может подтолкнуть Запад к пересмотру политики поддержки Украины.

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