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Массированный удар России будет предвестником большой угрозы: эксперт ошеломил прогнозом
Военная авиация России снова готовится — аналитик спрогнозировал масштаб ракетного удара.
Если армия РФ совершит очередную массированную ракетную атаку по Украине, то этот удар можно будет расценивать как начало летнего наступления .
Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал военный эксперт Роман Свитан.
«Удары «привязаны» к переговорному процессу, они будут продолжаться, пока продолжаются переговоры. Они не зависят от телефонных звонков (президента США Трампа с главой Кремля Путиным — Ред.)», — считает Свитан.
Учитывая, что сегодня отдельные мониторинговые Telegram-каналы сообщили о том, что на трех российских аэродромах увеличилось количество самолетов-бомбардировщиков, Роман Свитан предполагает, что армия РФ может осуществить атаку 30-40 ракетами авиационного базирования.
«Но еще есть «Искандеры». Целями удара могут стать логистические пути, по которым поставляется оружие и техника», — говорит эксперт.
При этом он не исключает, что под атаку могут попасть такие города, как Киев, Днепр, Запорожье, Одесса.
Также он отмечает, что целями могут оказаться другие населенные пункты и связывает это с угрозой летнего наступления захватчиков.
«Любая кампания начинается с ракетно-бомбового удара. Масштабный удар возможен по линии боевого столкновения, по направлениям атаки. Это может быть Харьков, Сумы, Запорожье, Днепр, Херсон. После такой атаки возможна летняя наступательная кампания», – не исключает Свитан.
«Дожди прошли, земля сухая, поэтому армия России может начать такую кампанию, например, завтра. В зависимости от поставленных задач», — резюмируя, предполагает Свитан.
Ранее сообщалось о том, какой может стать война в Украине после разговора Трампа с Путиным.
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