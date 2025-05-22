Массированный удар России будет предвестником большой угрозы: эксперт ошеломил прогнозом

Военный эксперт Роман Свитан не исключает, что возможный следующий ракетный удар армии РФ станет предвестником летнего наступления. / © ТСН

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Если армия РФ совершит очередную массированную ракетную атаку по Украине, то этот удар можно будет расценивать как начало летнего наступления .

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал военный эксперт Роман Свитан.

«Удары «привязаны» к переговорному процессу, они будут продолжаться, пока продолжаются переговоры. Они не зависят от телефонных звонков (президента США Трампа с главой Кремля Путиным — Ред.)», — считает Свитан.

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Учитывая, что сегодня отдельные мониторинговые Telegram-каналы сообщили о том, что на трех российских аэродромах увеличилось количество самолетов-бомбардировщиков, Роман Свитан предполагает, что армия РФ может осуществить атаку 30-40 ракетами авиационного базирования.

«Но еще есть «Искандеры». Целями удара могут стать логистические пути, по которым поставляется оружие и техника», — говорит эксперт.

При этом он не исключает, что под атаку могут попасть такие города, как Киев, Днепр, Запорожье, Одесса.

Также он отмечает, что целями могут оказаться другие населенные пункты и связывает это с угрозой летнего наступления захватчиков.

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«Любая кампания начинается с ракетно-бомбового удара. Масштабный удар возможен по линии боевого столкновения, по направлениям атаки. Это может быть Харьков, Сумы, Запорожье, Днепр, Херсон. После такой атаки возможна летняя наступательная кампания», – не исключает Свитан.

«Дожди прошли, земля сухая, поэтому армия России может начать такую кампанию, например, завтра. В зависимости от поставленных задач», — резюмируя, предполагает Свитан.

Ранее сообщалось о том, какой может стать война в Украине после разговора Трампа с Путиным.

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