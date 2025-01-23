Массированный удар России по Киеву: когда возможен и что сейчас сдерживает Путина

После ракетного удара РФ по столичной Лукьяновке, произошедшему 18 января, враг атакует город только дронами. Но раз или два в день в Киеве звучит воздушная тревога, как предупреждение о возможной угрозе от баллистики.

Через пять дней с последней ракетной атаки, люди подсознательно ожидают следующей.

Что может сдерживать Путина?

Авиационный эксперт Валерий Романенко сомневается, что враг готов в ближайшее время нанести массированный ракетный удар по Украине и Киеву.

"Затрудняюсь ответить однозначно, потому что, по моему мнению, сейчас Путин ожидает дальнейших заявлений или сигналов от Трампа. Поэтому в Кремле находятся в режиме ожидания и нагнетать напряжение для них сейчас не очень безопасно. Считаю, что дроновые атаки враг будет продолжать. Хотя, если произойдет резкое похолодание, то может решиться и на ракетные атаки по нашей энергетической инфраструктуре. То есть, если Россия продемонстрирует пренебрежение заявлениями американского президента, то может сразу получить ответ. Поэтому в Кремле сейчас, скорее всего, воздержатся от решительных действий. Но как будет на самом деле, можно только догадываться", – отмечает ТСН.ua авиационный эксперт Валерий Романенко.

У России достаточно ракет для новых ударов

Эксперт подчеркивает, что потенциал, чтобы нанести массированный ракетный удар по Киеву, у россиян есть. И он очень велик благодаря накоплению значительного количества ракет.

"Я сомневаюсь, что россиян могли производить до 140 ракет всех типов в месяц. Думаю, темпы не столь велики. Такой вывод можно сделать из производства в России военных самолетов – он постепенно уменьшается. Производство уменьшилось на три самолета, если сравнивать 2023 год с 2022, а в 2024 году производство уменьшилось на один самолет. То есть стремительного роста нет, скорее плавное падение. Это боевая техника, которая имеет примерно такие же сложные технологии, как производство ракет, и требует большого количества радиоэлектроники. Если падает выпуск самолетов, то не может резко увеличиваться количество производимых ракет. Думаю, что более 120 ракет всех типов в месяц они не производят, но это значительные запасы, которых враг пока не тратит", – отмечает Валерий Романенко.

Будут держать в напряжении

Поэтому, по его словам, следует ожидать до конца зимы новых ракетных ударов. Но когда они будут, и будут ли это массированные или комбинированные удары – неизвестно.

"Враг может запускать ежедневно по несколько ракет, чтобы держать Украину и Киев в постоянном напряжении. Но характер этих ударов пока трудно предсказать", – заключает Валерий Романенко.

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