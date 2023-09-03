Массированный удар "Шахедами" по Одесщине: что известно об атаке и ее последствиях (фото)

По данным полиции, из-за атаки предварительно пострадали двое мужчин 34 и 42 лет.

В ночь на 3 сентября Россия нанесла удар по Одесской области. Целью была припортовая инфраструктура. На месте удара возник пожар.

Что известно о последствиях попадания и как это связано с предстоящими переговорами турецкого лидера Реджепа Эрдогана и российского диктатора Владимира Путина — читайте в материале ТСН.ua.

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Атака была массированной и долговременной

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что атака была достаточно массированной и долговременной. Воздушная тревога звучала более 3,5 часов. Российские военные применили несколько волн ударов, пытаясь обмануть силы ПВО Украины.

"Все это время силами противовоздушной обороны обеспечивалось отражение атак. Они как всегда направляли их несколькими волнами, пытаясь найти слабые места противовоздушной обороны, обойти их и нанести максимальное количество попаданий. Но все же 22 беспилотника были уничтожены силами противовоздушной обороны", — отметила ведомства Наталья Гуменюк.

Атака по Одесской области 3 сентября

Атака по Одесской области 3 сентября

Какова была цель атаки россиян

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что целью оккупантов стала портовая инфраструктура региона — атаки подвергся, в частности Ренийский район, где расположены порты на Дунае.

"К сожалению, есть попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Предварительно известно о 2 пострадавших гражданских лиц. Им оказана медицинская помощь", — написал он у себя на телеграмм-канале.

Откуда летели "Шахеды" и сколько удалось сбить

В Воздушных силах проинформировали, что во время ночной атаки силам ПВО удалось сбить 22 БПЛА из 25. Оккупанты совершили несколько волн атак по данным БпЛА "Shahed-136/131" с южного и юго-восточного направления:

мыс Чауда, Крым,

Приморско-Ахтарская РФ.

Вражеские беспилотники атаковали южные районы Одесской области.

Почему Россия бьет по Одесской области

В Офисе президента считают, что Россия продолжает избивать по припортовой инфраструктуре Украины в надежде спровоцировать продовольственный кризис и голод в мире. Такое мнение высказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он уверен, что "один из ключей к завершению войны и сохранению мирового порядка – уничтожение российского ВПК".

"Главная задача для нас и наших партнеров сегодня – ликвидация возможностей российского ВПК производить вооружение для ударов по Украине. И ужесточение ответственности для тех, кто помогает врагу обходить санкции", — написал он.

Атака по Одесской области 3 сентября

Атака по Одесской области 3 сентября

Какие последствия атаки

Спасатели и правоохранители обнародовали кадры последствий атаки по портам Одесской области. В ГУНП области сообщили, что в результате удара предварительно пострадали двое мужчин 34 и 42 лет. Врачи диагностировали у одного ожог плеча, а у второго – оглушение от ударной волны.

"Обломки ударных летательных аппаратов попали на территорию частного дома и по объектам припортовой инфраструктуры. На одном из них возник пожар, который был ликвидирован силами ГСЧС. Полицейские фиксируют последствия вражеской атаки и собирают доказательства совершенного РФ преступления", — сказано в сообщении.

В Министерстве внутренних дел добавили, что группа Измаильского пограничного отряда сбила 2 дрона "Shahed-136", которые россияне направили по гражданской инфраструктуре Подунавья. В МВД опубликовали кадры обломков сбитых БПЛА.

Сбитые вражеские дроны в Одесской области / Фото: МВД

Сбитые вражеские дроны в Одесской области / Фото: МВД

Удар по портам может быть связан с предстоящими переговорами Эрдогана и Путина

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук считает, что атака по портам на Дунае связана с будущими переговорами турецкого лидера Реджепа Эрдогана и российского диктатора Владимира Путина, которые предварительно должны состояться 4 сентября в Сочи. Главной темой встречи будет "зерновое соглашение".

"Соответствующий информационный фон Российская Федерация всегда пытается создать перед важным международными встречами. Можно связать два события: сегодняшнюю атаку на Одесский регион, на портовую инфраструктуру Дунайского кластера, и то, что состоится 4 сентября в РФ встреча господина Эрдогана с "бункерным дедом", – сказал он.

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