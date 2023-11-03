Массированная атака дронов на Харьков: последствия "прилетов" и что говорят люди

Российская террористическая армия массированно атаковала Харьков беспилотниками. По меньшей мере, десять "Шахедов" Россия выпустила по гражданской инфраструктуре: часть удалось сбить, однако есть и попадание.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Последствия ударов по Харькову

Российские оккупанты в ночь на 3 ноября массированно атаковали Харьков беспилотниками. Сразу после взрывов в городе вспыхнули пожары. Было по меньшей мере четыре попадания. Пылали дома, админсооружения и станция техобслуживания авто.

РФ ночью на 3 ноября массированно ударила по Харькову. / Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Всю ночь спасатели пытались потушить пламя на СТО. Но полностью ликвидировать пожар удалось только днем. Владелец СТО Александр Старченко говорит, что из-за атаки России он потерял свой бизнес и всю ночь обзванивал владельцев сгоревших на его станции автомобилей.

РФ ночью на 3 ноября массированно ударила по Харькову. / Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Также оккупационная армия атаковала здание железнодорожного колледжа. На втором этаже стены полностью рассыпались и спасателям пришлось демонтировать их.

"Это учебное заведение. Здесь никого нет и не было. Поэтому знаете странно говорить, что какие-то военные объекты россияне таки атакуют. Повреждено много крыш, будем работать", — говорит мэр Харькова Игорь Терехов.

Разрушение в Харькове после атаки беспилотниками / Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова

Что говорят жители Харькова

Жители Харькова, которые живут рядом, рассказали об адской ночи. Елена Бобро говорит, что в ее доме побило крышу и окна. Теперь женщина убирает после ударов россиян.

РФ ночью на 3 ноября массированно ударила по Харькову. / Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

"Я была в ступоре. Села на кровать, в собственном доме я не понимала, куда идти на выход. Так мне было плохо", – говорит жительница Харькова Елена Бобро.

Еще один беспилотник разрушил дом Александра. Дрон запутался в электропроводах и взорвался во дворе мужчины.

"У меня здесь где-то "бендеры" есть? БТР, бл**ь? Зачем вы это сделали? Забор был красив, нет его уже — испарился", - говорит житель Харькова Александр Пащенко.



Из-за атаки к медикам обратились восемь харьковчан, из них двое детей. У всех врачи диагностировали острую реакцию на стресс.

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Напомним, в ночь на 3 ноября оккупанты устроили массированную атаку 10 дронами-камикадзе по Харькову и пригороду. Враг попал по гражданской инфраструктуре. В результате атаки горели гаражи, автомобили, поврежденное учебное заведение, были пожары в жилом доме, на СТО и администрации.

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