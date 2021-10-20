Массовая авария на трассе под Одессой произошла из-за тумана: люди чудом успели выбежать перед очередным столкновением

Массовая авария на трассе под Одессой произошла из-за тумана: люди чудом успели выбежать перед очередным столкновением

Из-за ограниченной видимости сначала микроавтобус столкнулся с фурой, а дальше произошла новая трагедия.

Три человека погибли, восемь попало в больницу — масштабная авария в Одесской области. Утром там столкнулись два грузовика, два бусы и легковушка. Среди пострадавших — дети. Сразу после аварии полиция перекрыла движение по трассе Киев-Одесса и перенаправляет весь поток транспорта в объезд.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

У населенного пункта Любашевка около пяти утра, когда еще было темно, произошла массовая автотроща.

Ее вызвал густой туман, а также из местного свалки валил дым. Из-за ограниченной видимости сначала микроавтобус столкнулся с фурой. Во время этого столкновения погиб один человек — это женщина, пассажирка автобуса. А дальше произошла новая трагедия. Участники аварии выбежали на трассу и пытались предупредить об опасности других водителей и остановить другие авто, но в них влетела фура, груженая зерном. Таким образом погиб водитель фуры и пассажир автобуса.

«Увидел огне фуры и резко остановился, там было уже ДТП — маленький микроавтобус въехал в зад фуре. За мной успели остановится еще машины. Ребята тоже успели выскочить и в этот момент фура сносит наши машины в эту фуру», — отмечает один из водителей.

После этого на трассу из грузовика вылилось топливо и из-за короткого замыкания загорелся. Полностью выгорела фура и два микроавтобуса. Изуродованный транспорт заблокировал движение по этому участку. Утром движение по трассе затруднено, копы направляют все машины в объезд.

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«Просим водителей буди осторожными и заранее выбирать альтернативный путь движения в направлении указанного участка дороги. Сейчас объезд этого участка осуществляется по Старокиевскому шоссе», — отметили в полиции.

В одном из микроавтобусов возвращались с соревнований домой юные футболисты. Восемь пострадавших доставили с места аварии в Любашевский больницу. Среди них двое подростков, им 15 и 16 лет. У них рубленые раны головы, врачи их уже прооперировали. И вроде родители забрали детей домой. Оказывать помощь пришлось еще шестирым взрослым — у четырех из них легкие травмы, они уже уехали из больницы.

В стационаре осталось только двое пострадавших, у них политравмы, но угрозы жизни, по словам медиков, нет.

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