Массовая авария в Харькове: ДТП с тремя пострадавшими совершил полицейский

Дело расследует ДБР.

Массовую автотрощу в Харькове, во время которой три человека получили травмы, совершил полицейский.

Об этом рассказали 15 ноября в выпуске ТСН.14:00.

За рулем Mitsubishi, устроившей аварию, был 25-летний полицейский из Сумщины. Накануне вечером он за рулем авто въехал в другую машину на проспекте, а потом пытался скрыться. Водитель разбитого авто преследовал его. В результате преследования полицейский за рулем повредил еще два автомобиля и остановился только, когда его автомобиль опрокинулся.

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"Его выбросило на поляну. На лужайке уже здесь он лежал. Потом здесь уже собралось скопление людей. Здесь уже была такая шумиха. Полиция приезжала скорая помощь", — рассказал очевидец Андрей.

По информации медиков, полицейский, подозреваемый в причинении массового ДТП еще вечером покинул больницу и отказался от помощи. Его дело расследует ДБР. Там сообщили, что сейчас готовят подозрение полицейскому. Он, уверяют, сейчас находится дома. Также в ДБР заявили, что полицейский, случивший массовую аварию, сразу прошел экспертизу на алкоголь и наркотики. Ее результаты еще ждут.

Следует заметить, что троих пострадавших в аварии госпитализировали в больницу неотложной помощи. Все они – это водители и пассажиры разбитых автомобилей. На эту минуту в больнице остался только водитель одной машины. У него диагностировали сотрясение мозга и ушибы. Остальные потерпевшие получили помощь и отправились домой. Среди них и водитель Mitsubishi, который и вызвал массовое ДТП.

Как сообщалось, жуткое ДТП произошло на въезде в Ровно: момент зафиксировала камера наблюдения. На видео видно, как легковушка таранит электросопротивления. После этого его бросает на десятки метров. Удар был такой силы, что автомобиль просто разорвало. Оторванный моторный отсек загорелся.

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