Массовая авария в Виннице парализовала движение транспорта: что случилось

Все пострадавшие в ДТП находятся в реанимации.
В Виннице произошла массовая авария. Столкнулись сразу пять машин, скутер и троллейбус.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 16 июня.
Известно, что три человека пострадали. Это 19-летняя девушка, управлявшая мопедом, ее пассажир и 28-летняя водитель легковушки. Все они в реанимации. Авария произошла в спальном районе города: образовалась многочасовая пробка, а также остановился общественный транспорт.
Кто именно спровоцировал ДТП — в полиции пока точно не говорят. Есть только предположение, что одна из иномарок влетела в скутер, который стоял на перекрестке. Скутер отбросило на встречную, на автомобиль, который дальше зацепил машины, одна из которых и догнала троллейбус.
Сейчас полиция выясняет, была ли трезвой водитель иномарки.
Напомним, на территории Каховского района Херсонской области произошла смертельная авария — водитель грузового автомобиля DAF наехал на пешехода. Мужчина скончался на месте от травм.