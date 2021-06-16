Массовая авария в Виннице парализовала движение транспорта: что случилось

Все пострадавшие в ДТП находятся в реанимации.

В Виннице произошла массовая авария. Столкнулись сразу пять машин, скутер и троллейбус.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 16 июня.

Известно, что три человека пострадали. Это 19-летняя девушка, управлявшая мопедом, ее пассажир и 28-летняя водитель легковушки. Все они в реанимации. Авария произошла в спальном районе города: образовалась многочасовая пробка, а также остановился общественный транспорт.

Кто именно спровоцировал ДТП — в полиции пока точно не говорят. Есть только предположение, что одна из иномарок влетела в скутер, который стоял на перекрестке. Скутер отбросило на встречную, на автомобиль, который дальше зацепил машины, одна из которых и догнала троллейбус.

Сейчас полиция выясняет, была ли трезвой водитель иномарки.

Новости Украины: во время аварии в Виннице пострадали по меньшей мере три человека

Напомним, на территории Каховского района Херсонской области произошла смертельная авария — водитель грузового автомобиля DAF наехал на пешехода. Мужчина скончался на месте от травм.

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