Массовая драка и стрельба в Днепре: конфликт завершился схваткой с ножами, отвертками и оружием

Чтобы прекратить схватку, на место прибыло 11 экипажей патрульной полиции. 12 участников задержали.
В Днепре в ночь на субботу, 20 ноября, вблизи гостиницы "Днепропетровск" произошла стрельба.
Об этом 20 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Выяснилось, что сначала двое мужчин подрались в ресторане якобы из-за женщины. Впоследствии же один из них вызвал в заведение группу поддержки. Две группы мужчин сошлись на выходе. В потасовке в ход пошло холодное оружие, а затем раздались выстрелы из карабина.
Чтобы прекратить схватку, на место прибыло 11 экипажей патрульной полиции. 12 участников задержали. По данным правоохранителей огнестрельных ранений никто не получил. Но есть травмированные с синяками и порезами. Сейчас решается вопрос открытия уголовного производства.
Напомним:
- В Киеве водитель BMW на мосту Патона устроил стрельбу. В салоне автомобиля инспекторы обнаружили пистолет, похожий на огнестрельное оружие.
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