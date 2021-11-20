Массовая драка и стрельба в Днепре: конфликт завершился схваткой с ножами, отвертками и оружием

Массовая драка и стрельба в Днепре: конфликт завершился схваткой с ножами, отвертками и оружием

Чтобы прекратить схватку, на место прибыло 11 экипажей патрульной полиции. 12 участников задержали.

В Днепре в ночь на субботу, 20 ноября, вблизи гостиницы "Днепропетровск" произошла стрельба.

Об этом 20 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Выяснилось, что сначала двое мужчин подрались в ресторане якобы из-за женщины. Впоследствии же один из них вызвал в заведение группу поддержки. Две группы мужчин сошлись на выходе. В потасовке в ход пошло холодное оружие, а затем раздались выстрелы из карабина.

Чтобы прекратить схватку, на место прибыло 11 экипажей патрульной полиции. 12 участников задержали. По данным правоохранителей огнестрельных ранений никто не получил. Но есть травмированные с синяками и порезами. Сейчас решается вопрос открытия уголовного производства.

Новости Днепра: конфликт между двумя компаниями завершился потасовкой с использованием ножей и пистолетов

Напомним:

В Киеве водитель BMW на мосту Патона устроил стрельбу. В салоне автомобиля инспекторы обнаружили пистолет, похожий на огнестрельное оружие.

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