Массовая эвакуация из-за электронной сигареты: в Ровно затянуло дымом всю многоэтажку

По предварительным данным, взорвалось устройство для курения.

Почти четыре десятка спасателей тушили пожар в квартире девятиэтажки в Ровно. Жители говорят, загорелось, потому что взорвалось устройство для курения.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 27 августа.

Пламя быстро распространялось, густым дымом заволокло весь дом. Кто мог — выбегал на улицу сам, тринадцать человек пришлось эвакуировать спасателям. Один из жителей дома пытался сначала сам потушить пламя, однако получил ожог. Незначительный, говорят медики, и ему оказали помощь и отпустили.

"В комнате лежал заряжался вейп. Мы с мужем были на лестнице, забежали в квартиру. Дети выбежали и сказали, что увидели молнию, и диван загорелся, скорее всего, взорвалась батарейка", — рассказывает жительница квартира Анна.

За час спасателями пожар был потушен. Сейчас же выясняют, действительно ли он возник тз-за электронной сигареты.

"Осложнения заключалось в том, что был очень густой дым и высокая температура в квартире. Задымление было на верхних этажах, даже были повторные вызовы. Пока причины пожара выясняются", — сообщил руководитель оперативно-координационного центра ГСЧС Ровенской области Роман Воронко.

Новости Украины: в Ровно людей массово эвакуировали из жилого дома из-за электронной сигареты

Напомним, недавно масштабная пожар произошел в Виннице. Занялось на складах, где хранилась бытовая техника одной из сетей магазинов.

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