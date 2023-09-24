Массовая казнь котов в Киеве: волонтер озвучила свои версии пожара в "Котохате"

Стали известны новые подробности трагического пожара в известном киевском приюте для животных "Котохата", который располагается на столичных Теремках.

Как известно, в результате чрезвычайного происшествия, по предварительной информации, там погибли минимум 7 кошек, десятки без вести пропали.

Источники ТСН.ua в правоохранительных органах сообщили, что по состоянию на данный момент не исключают версию поджога. В свою очередь, волонтер Наталья Петрущенкова, которая занимается приютом, рассказала нам, что владеет информацией об умышленном поджог неизвестным с помощью бутылки с огнеопасной смесью.

"Там жило 58 душ. В помещении не было проводки, поэтому версия с проводкой исключена. Мне сообщили, что на территорию якобы бросили бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Пламя охватило все за секунды. Также говорят, что видели троих людей, бежавших из того места, кто-то из них нецензурно высказался. Известно о таких отрывках. Неизвестной остается судьба 21 животного. Сейчас везу одного котика на осмотр, а другого еду навестить.Также пытаюсь выяснить о выживших прошу людей сообщать о количестве, которое забрали. Сейчас это событие расследует полиция", — сообщила Наталья Петрущенкова.

Источники ТСН.ua в правоохранительных органах не исключают, что действительно имел место поджог убежища.

В свою очередь, официальная позиция столичной полиции относительно этого события следующая: "На месте до сих пор работают следователи и оперативники. Опрашиваются свидетели происшествия. Известно, что по указанному адресу волонтеры самостоятельно построили приют для кошек. Местные жители заботились о животных и наблюдали за ними.

Предварительно установлено, что в приюте находились около 60 кошек, 7 из которых погибли в результате пожара, другие с ожогами доставлены в ветеринарную клинику. Следователи Голосеевского управления полиции начали расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее тяжкие последствия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными.

В то же время полиция Киева обращается ко всем, кто был свидетелем или владеет другой информацией по поводу этого события, обратиться к правоохранителям.

Напомним, что в Киеве сгорел известный приют для животных "Котохата". Очевидцы рассказывают, что перед пожаром услышали три взрыва.

В свою очередь владелица убежища рассказала подробности поджога и о конфликте с зоозащитниками.

ТСН.ua собрал все, что известно о поджоге приюта.

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