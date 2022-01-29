Массовая подготовка: украинцы штурмуют курсы по домедицинской подготовке и выживанию во время военных действий

Массовая подготовка: украинцы штурмуют курсы по домедицинской подготовке и выживанию во время военных действий

План действий и критическое мышление помогут избежать паники в случае чрезвычайной ситуации.

На фоне обострения российской агрессии все больше украинцев сейчас начали записываться на разные курсы по домедицинской подготовке и выживанию во время военных действий. Всплеск активности – и в отрядах территориальной обороны. Туда добровольцы записываются во всех областях.

О том, как проходят занятия и чему учатся новички — 20 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, на одну из таких тренировок бойцы территориальной обороны собрались в субботу утром в лесу под Киевом. Одни в полной экипировке, другие – в кроссовках, лыжных костюмах и с деревянными автоматами. Это – новички.

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"Всем страшно, но вместо того чтобы паниковать, надо учиться действовать в ситуации", — отмечает одна из участниц.

Сначала проводят зарядку. Далее – начинаются упражнения.

Следует отметить, что обучение терробороны – это не экшн, когда бегают или стреляют, в большинстве своем новички здесь просто стоят на месте и отрабатывают отдельные движения и шаги.

Более опытные бойцы в это время отрабатывают тактику уличных боев.

Пока одни киевляне бегают с автоматами, другие записались на тренинг первой медицинской помощи. Инструктор Олег Картавый говорит, что сейчас спрос на такие учения вырос в разы.

В отрядах терробороны украинцев готовят к вероятной эскалации со стороны России

Почти тысяча женщин только за несколько дней записалась на лекцию по выживанию в городских условиях во время войны. На лекциях им в первую очередь рассказывают, как мыслить в экстремальной ситуации.

"Основной месседж — если у вас есть план действий и критическое мышление, вы будете меньше паниковать", — отмечает глава "Української Жіночої Варти" Елена Белецкая.

О том, куда бежать, где прятаться и о чем следует позаботиться заранее в случае чрезвычайной ситуации – в нашем материале.

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