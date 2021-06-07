Массовая вакцинация от коронавируса: в Украине сделали более 1 млн прививок

В некоторых городах даже зафиксировали очереди.

Более 1,3 млн прививок от коронавируса уже сделаны в Украине — темпы иммунизации ускорили центры массовой вакцинации. Их развернули уже в 10 городах.

Об этом говорится в выпуске ТСН Ранок.

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К Киеву, Львову и Одессе, где центры открыли неделю назад, присоединились Тернополь, Ровно, Полтава, Кременчуг, Лубны, Миргород и Горишние Плавни. В больших городах массовые прививки вновь вызвали ажиотаж: в Киеве и Львове в центры вакцинации выстраивались очереди.

Но долго стоять и ждать приходилось тем, кто приходил без СМС-приглашения. Зато в городах-новичках в массовой иммунизации, в частности в Ровно, очередей не было.

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Напомним, во всех центрах массовой вакцинации прививают вакциной китайского производства "Короновак". Все желающие привиться должны записаться через приложение "Дия". Приглашают на вакцинацию СМС-ками, где указаны дата, время и даже номер вакцинальной бригады.

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