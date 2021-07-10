Массово садятся на здания и людей: на курорте в Железном Порту нашествия божьих коровок

Ранее мертвые насекомые плавали в море.
На курорте в Железном Порту Херсонской области нашествие божьих коровок.
Об этом рассказала корреспондент ТСН.ua.
На днях курортное село заполонили тысячи жуков. Ранее сотни мертвых насекомых плавали в море. Впрочем, теперь тысячи божьих коровок летают, массово садятся на здании. Не боятся они и людей.
К слову, ранее сообщалось, что на побережье Тузловские лиманов погибли почти два миллиона божьих коровок. Они долетели через Тузловские лиманы к суши, поселились на песчаной пересыпи, лугах и степных участках нацпарка и даже в камышах. Они мигрировали через лиманы в поисках основной пищи — тлей.
Напомним, в Южном на берег Хаджибеевського лимана выбросило тысячи мертвых креветок. Побережье буквально устлано трупами морских раков.