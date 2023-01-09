Массовое ДТП на въезде в Киев: первые подробности (фото, видео)

Под Киевом произошло масштабное ДТП. На Житомирской трассе, в районе Макарова, столкнулись 10 автомобилей.

Об этом сообщаются в социальных сетях. Там добавляют, что из-за невнимательности водителей ДТП произошло на полосе движения в сторону Киева. Также пишут, что из-за невнимательности водителей другие автомобили въезжают в уже побитые.

В полиции Киевской области сайту ТСН.ua рассказали, что действительно на Житомирской трассе зафиксировано ДТП, в котором пострадало 7 автомобилей.

"Автомобили столкнулись на дороге. Причина – сильная гололедица. Никто из людей не пострадал. Авария зафиксирована не доезжая до поворота на Калиновку. На самом деле, там произошло три отдельных ДТП, расстояние между каждым примерно 300 метров. Все детали будут выяснять, – рассказали нам в полиции Киевской области.

Тем временем многие ДТП фиксируют и в Киеве. С 08:00 зафиксировано уже 30 ДТП. Известно о шести пострадавших.

Из-за сильного гололеда киевлян и жителей области призывают не выезжать на собственном транспорте в центр города. Людей просят пользоваться метрополитеном и общественным транспортом.

Водителей же просят соблюдать на дороге безопасную дистанцию и скоростной режим.

По данным Укргидрометцентра, 9 января в Киевской области днем синоптики прогнозируют незначительный снег и порывы ветра 15-20 м/с. Температура днем от 3° мороза до 2° тепла.

Напомним, в Винницкой области произошло массовое ДТП: три человека погибли.