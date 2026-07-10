Массовое нападение на ТЦК во Львове: первые задержания и арест — что известно

Подозреваемый в нападении на военнослужащих ТЦК / © ТСН

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Содержание под стражей без права на залог — такую меру пресечения во Львове применил суд в отношении подозреваемого в избиении двух полицейских во время массового нападения на военнослужащих территориального центра комплектования. Также сегодня правоохранители задержали ещё четырёх активных участников беспорядков.

В среду разъяренная толпа заблокировала группу оповещения: нападавшие опрокинули служебный автомобиль ТЦК, полностью разгромили его, а также силой сняли военную форму с военнослужащих.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Марички Кужик.

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Суд избрал меру пресечения в отношении подозреваемого в беспорядках во Львове

В ходе судебного заседания был зафиксирован диалог судьи с подсудимым:

Судья: «Признаете ли вы факт совершения вами уголовного правонарушения?».

Подозреваемый: «Да. Признаю свою вину».

На скамье подсудимых находится 23-летний житель Львова Олег Гаврилов. Именно он, как обоснованно доказывает прокурор в зале суда, первым дерзко напал на сотрудников полиции.

Иван Красницкий, прокурор Франковской окружной прокуратуры города Львова: «Подбежал к заместителю начальника полиции и умышленно нанес ему один удар правой рукой в область лица, причинив телесные повреждения. Ушибы, черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга».

Кроме того, как видно на обнародованном видео с экрана, под громкие крики толпы молодой человек прицельно распылил химический газ в лицо другому правоохранителю, который пытался пресечь правонарушение.

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Определение меры пресечения в отношении подозреваемого / © ТСН

Что известно о подозреваемом и задержании новых фигурантов

Подозреваемый признает свою вину и, судя по всему, искренне раскаивается. В суде он открыто признается: начиная с февраля текущего года он официально находится в СЗЧ (самовольное оставление воинской части). В настоящее время ему инкриминируют хулиганство и умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов. За содеянное ему грозит 5 лет лишения свободы.

Адвокат настойчиво просила для своего подзащитного круглосуточный домашний арест, тогда как прокуратура требовала исключительно двух месяцев содержания в СИЗО.

Ольга Гук, адвокат: «Он искренне раскаивается и не отрицает этого факта. В силу определенных психологических особенностей пока не может дать четких объяснений».

Иван Красницкий, прокурор Франковской окружной прокуратуры города Львова: «Существует высокий риск укрытия от органов досудебного расследования и суда. Поскольку, как заявил сам подозреваемый, он находится в СЗЧ. Совершив правонарушение, он сразу скрылся. Мужчина нигде официально не работает, у него нет постоянных источников дохода, и он подозревается в совершении ряда уголовных правонарушений».

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Сам подозреваемый вел себя на процессе крайне сдержанно и не дал никаких комментариев прессе. На вопрос журналистки об обстоятельствах происшествия и его нынешних мыслях подсудимый ответил полным молчанием. Заслушав стороны, судья вынес постановление — арест в СИЗО без права на внесение денежного залога.

Пока продолжался суд над первым фигурантом дела, правоохранители оперативно задержали ещё четырёх участников инцидента. Среди них — 45-летний житель Львова. По данным следствия, именно он активно избивал военнослужащего ТЦК и срывал с него фуражку. Также в нападении официально подозревают 21-летнего мужчину и двух военнослужащих (обоим по 28 лет), один из которых также самовольно покинул свою часть. Как эти четверо методично уничтожали служебный автомобиль, а вскоре вместе с толпой опрокинули его, отчетливо видно на оперативных кадрах.

Роксолана Яворская-Исаенко, пресс-секретарь СБУ во Львовской области: «Фигуранты дела были наиболее активными участниками этого инцидента. Они сознательно блокировали движение служебного автомобиля военнослужащих, прыгали на него и повреждали имущество».

По какой причине в спальном районе вспыхнул массовый бунт

Эти шокирующие кадры были сняты в среду во Львове в одном из спальных районов города. Группа оповещения территориального центра комплектования в ходе проверки документов обнаружила 30-летнего мужчину, который официально находился в розыске. Пока один служебный автомобиль оперативно вез его на обязательное прохождение ВЛК, второй служебный автомобиль заблокировала агрессивная толпа прохожих. Машину опрокинули на бок, безжалостно разбивали и прыгали по крыше. При этом с военных пытались стянуть форму.

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Возмущённые ветераны по собственной инициативе взялись установить личности всех без исключения нападавших на военных, за исключением сотрудников полиции и СБУ. Сегодня в сети появилось видео, на котором найденные участники нападения перед камерой просят прощения за содеянное.

Реакция ветеранов

Военнослужащий Антон Петровский — один из тех фронтовиков, кто, возмутившись сложившейся ситуацией, вместе с сослуживцами взялся лично разыскивать участников жестокой расправы над военными.

Антон Петровский, военнослужащий 413-го отдельного полка «Рейд» Сил беспилотных систем: «Провели с ними серьезную воспитательную беседу, особенно с самыми маленькими участниками, несовершеннолетними. Объяснили, что такими действиями они напрямую работают на Россию. Они искренне признали, что сильно ошибались. Ветеранская община была, не скажу, что большой — нас было около 30 человек».

Впрочем, боец абсолютно уверен: несмотря на публичные извинения, все нападавшие должны понести максимально суровое и неизбежное законное наказание.

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Антон Петровский, военнослужащий 413-го отдельного полка «Рейд» Сил беспилотных систем: «Трясут военного и снимают с него форму военнослужащего Вооруженных сил в военное время — все без исключения должны сесть в тюрьму, а самые активные — на очень длительные сроки. Военнослужащий ТЦК — это официальная часть украинской армии. Не может быть, чтобы у большой армии не было подразделения, которое мобилизует в эту армию новобранцев».

Следователи обещают в ближайшее время окончательно установить личности абсолютно всех участников нападения. В то же время, как официально отмечают в Генштабе, будут тщательно проверяться и действия самих военнослужащих ТЦК во время инцидента.

На массовые беспорядки в городе уже отреагировал президент Украины. Глава государства заявил, что жестокое обращение с людьми в военной форме абсолютно недопустимо в обществе. В настоящее время за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.

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