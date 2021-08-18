Массовое отравление детей в лагере во Львовской области: медики назвали вероятную причину интоксикации

Сейчас специалисты Госпотребслужбы проверяют столовую комплекса и отбирают образцы еды.
Полусырой плов с курицей — предварительно стал причиной массового отравления детей на Львовщине.
Об этом журналистам ТСН сообщили в инфекционном отделении Самборской центральной районной больницы, куда доставили пострадавших.
Что еда на обед была недоготовленной, медикам рассказали пострадавшие. В лагере именно во время приготовления обеда выключили свет. Также дети отдыхали в лагере уже давно, поэтому ели только местную пищу.
В больнице сейчас 17 детей в возрасте от восьми до 15 лет. Все отдыхали в спортивно-оздоровительном комплексе в городе Хыров.
Накануне детям вдруг стало плохо, все жаловались на лихорадку и боль в животе. Медики диагностировали пищевую интоксикацию.
Сейчас специалисты Госпотребслужбы проверяют столовую комплекса и отбирают образцы еды. В комплексе сейчас отдыхает около восьмисот детей из разных областей Украины.