Массовое отравление детей в лагере во Львовской области: медики назвали вероятную причину интоксикации

Массовое отравление детей в лагере во Львовской области: медики назвали вероятную причину интоксикации

Сейчас специалисты Госпотребслужбы проверяют столовую комплекса и отбирают образцы еды.

Полусырой плов с курицей — предварительно стал причиной массового отравления детей на Львовщине.

Об этом журналистам ТСН сообщили в инфекционном отделении Самборской центральной районной больницы, куда доставили пострадавших.

Что еда на обед была недоготовленной, медикам рассказали пострадавшие. В лагере именно во время приготовления обеда выключили свет. Также дети отдыхали в лагере уже давно, поэтому ели только местную пищу.

В больнице сейчас 17 детей в возрасте от восьми до 15 лет. Все отдыхали в спортивно-оздоровительном комплексе в городе Хыров.

Накануне детям вдруг стало плохо, все жаловались на лихорадку и боль в животе. Медики диагностировали пищевую интоксикацию.

Сейчас специалисты Госпотребслужбы проверяют столовую комплекса и отбирают образцы еды. В комплексе сейчас отдыхает около восьмисот детей из разных областей Украины.

Новости Украины: полусырой плов мог стать причиной массового отравления детей во Львовской области

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