Массовое отравление в ресторанах Харькова: число пострадавших достигло почти полсотни

Среди пострадавших и взрослые, и дети.

Отравленных посетителей в двух ресторанах Харькова, которые относятся к одной сети, увеличилось. Накануне в больницы с тошнотой, рвотой и болью в животе доставили три десятка человек, которые употребляли суши. Это блюдо, вероятно, стало причиной отравления.

Что известно о состоянии пациентов, рассказала 18 июня корреспондент ТСН.Ранок Юлии Семененко.

В детской больнице №19, куда везли детей с отравлением, никаких комментариев не дают. В городском совете тоже молчат. Впрочем, обещают дать информацию чуть позже. По данным чрезвычайников, количество пациентов пострадавших увеличилось до 45, из них 17 человек — это дети. Все они госпитализированы в больницы.

Все они находились в состоянии средней тяжести. У них были признаки острого отравления. Люди жаловались на тошноту, боль в животе и рвоту. Специалисты предполагают, что гости ресторанов могли отравиться сушами, ведь блюдо эту ела большинство посетителей. Помещение ресторанов уже продезинфицировали, а специалисты взяли на экспертизу лабораторные пробы продуктов. Результаты этих исследований будут известны на следующей неделе.

Оба ресторана теперь не принимают посетителей. Закрытыми они будут до конца проверки. Их руководство вину признает. Впрочем, чем отравились люди, не представляют. По их словам, готовят блюда только из качественных продуктов. Руководство ресторанов обещает людям компенсировать деньги, потраченные на лечение.

В свою очередь, харьковская полиция начала уголовное дело.

Новости Украины: как чувствуют себя отравленные в ресторанах Харькова

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