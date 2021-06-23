Массовое отравление в ресторанах Харькова: специалисты обнаружили стафилококк и сальмонеллез

Специалисты говорят, об антисанитарии в заведениях питания.

В Харькове обнародовали первые результаты лабораторных исследований после массового отравления посетителей в ресторанах.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 23 июня.

В шесть работников учреждений подтвердили стафилококк. У половины пациентов — сальмонеллез. Инфекцию обнаружили и в продуктах.

"Klebsiella pneumoniae — по оборудованию. Условно-патогенный микроорганизм, который во время накопления может также вызвать инфицирование. Все это происходит из-за несоблюдения санитарно-гигиенических условий. Антисанитария проходила в этом заведении", — говорит руководитель отдела Харьковского областного лабораторного центра Татьяна Карлова.

Новости Украины: в Харькове обнародовали первые результаты исследований после массового отравления

Следует заметить, что в течение недели, с момента когда к медикам начали обращаться первые пострадавшие, количество больных возросло до восьми сотен. Среди больных есть 19 детей. Состояние пациентов удовлетворительное. Специалисты уверены, что люди отравились роллами, которые ели в тот день. Как распространилась инфекция — через персонал или через продукты, еще выясняют.

Как сообщалось, информация о массовом отравлении в ресторанах Харькова появилась 17 июня. В медучреждения с тошнотой, рвотой и болью в животе сначала доставили три десятка человек, которые употребляли суши. Впоследствии количество увеличилось почти втрое. Оба ресторана теперь не принимают посетителей. Закрытыми они будут до конца проверки. Их руководство вину признает.

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