Массовое отравление в ресторанах Харькова: специалисты обнаружили стафилококк и сальмонеллез

Специалисты говорят, об антисанитарии в заведениях питания.
В Харькове обнародовали первые результаты лабораторных исследований после массового отравления посетителей в ресторанах.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 23 июня.
В шесть работников учреждений подтвердили стафилококк. У половины пациентов — сальмонеллез. Инфекцию обнаружили и в продуктах.
"Klebsiella pneumoniae — по оборудованию. Условно-патогенный микроорганизм, который во время накопления может также вызвать инфицирование. Все это происходит из-за несоблюдения санитарно-гигиенических условий. Антисанитария проходила в этом заведении", — говорит руководитель отдела Харьковского областного лабораторного центра Татьяна Карлова.
Следует заметить, что в течение недели, с момента когда к медикам начали обращаться первые пострадавшие, количество больных возросло до восьми сотен. Среди больных есть 19 детей. Состояние пациентов удовлетворительное. Специалисты уверены, что люди отравились роллами, которые ели в тот день. Как распространилась инфекция — через персонал или через продукты, еще выясняют.
Как сообщалось, информация о массовом отравлении в ресторанах Харькова появилась 17 июня. В медучреждения с тошнотой, рвотой и болью в животе сначала доставили три десятка человек, которые употребляли суши. Впоследствии количество увеличилось почти втрое. Оба ресторана теперь не принимают посетителей. Закрытыми они будут до конца проверки. Их руководство вину признает.