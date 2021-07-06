Массовое отравление в Винницкой области: владелец кафе извинился и жалуется на порчу продуктов в жару

На салат грешат большинство пострадавших, говорит классная руководительница.

Празднование выпускного закончилось массовым отравлением. В Виннице 17 человек попали в инфекционную больницу с диагнозом "острый энтероколит". Это выпускники, их родители и учителя. Все они были на праздновании в ресторане села Майдан Чапельский.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Сейчас заведение не работает. «Хочу извинится перед людьми, которые заболели», — говорит владелец кафе Александр Сосола.

На территории заведения много беседок — все на открытом воздухе, просто в лесу. Говорит, в тот день в кафе отдыхали 60 человек. Отравились те, которые ели шашлык и салат. Уверяет — все готовили из свежих продуктов. Поэтому предполагает, что блюда испортились уже на столах из-за жары. «Температура воздуха, все продукты готовятся на кухне, выносят на улицу, то же мясо, майонез, курица, кетчупы, за 3-4 часа может испортиться», — добавляет мужчина.

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Между тем те, кто оказались в больнице, вспоминают меню в поисках блюда, которой надо было избегать. «Нам подали картофель молодой с маслом, нарезку, шашлык, салат: яйца, курица, ананас», — рассказывает классная руководительница Екатерина Холопкина.

Именно на салат грешат большинство пострадавших, говорит классная руководительница. В блюде было много майонеза и вареные яйца. Плохо стало всем уже утром следующего дня. «Прочитала в вайбере в группе, родителям и ученикам плохо, я сразу выпила угля. К концу дня у меня поднялась очень высокая температура, очень большая боль внизу живота и температура до 40 и не могла сбить», — рассказывает учительница.

У всех пациентов одинаковые симптомы. Все — под капельницами с тошнотой, болями в животе и высокой температурой. «Состояние средней тяжести, с пищевыми отравлением, скорее всего сальмонеллез», — констатирует заведующий инфекционным отделением городской больницы №1 Анатолий Черный.

Между тем кафе уже проверила Госпродпотребслужба. В инспекторов сейчас 2 версии: «Первая — это загрязненная сальмонеллой курятина, яйцо, или майонез, в тех условиях приготовления привел, накопившийся возбудитель. Второе — это заражение готовых блюд кем-то из персонала», — сообщает первый заместитель начальника Госпродпотребслужбы Винницкой области Александр Сорочан.

Окончательные выводы будут в следующий понедельник. Но в любом случае за нарушение санитарных норм владелец заведения должен заплатить 40 000 гривен штрафа. Между тем пациентов из больниц медики обещают отпустить только через две недели.

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