Массовое СОЧ и новый скандал в ВСУ: почему воины 155-й бригады оставили фронт

Что известно об этой ситуации и как отреагировали на скандал военные из других бригад – в эксклюзиве TSN.ua.

Новый скандал в ВСУ! Журналист Юрий Бутусов заявил о массовом дезертирстве в 155-й отдельной механизированной бригаде. Число военных в СОЧ переваливает за полторы тысячи. Один из руководителей формирования бригады скончался от сердечного приступа. За расследование взялось ГБР, а президент уже якобы созывает Ставку. Что известно об этой ситуации и как отреагировали на скандал военные из других бригад – в эксклюзиве TSN.ua.

Массовое дезертирство в 155 ОМБр?

"1,7 тыс. военных ушли в СОЧ": с таким заявлением выступил журналист Юрий Бутусов и в деталях рассказал о массовом дезертирстве в 155-й Отдельной механизированной бригаде "Анна Киевская". 31 декабря журналист Юрий Бутусов написал о проблемах 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", завершившей подготовку во Франции и вступившей в бой под Покровском. По его словам, бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно покинули около 1 700 военных, командира уволили, а один из руководителей формирования бригады скончался от сердечного приступа.

"Дело на контроле Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского, министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Один из ответственных за формирование бригады руководителей умер от сердечного приступа, а комбриг уволен сразу после вступления бригады в бой. До того, как бри ее самовольно оставило 1700 военнослужащих. Следователям ГБР поставили задачу найти виновных, и я провел расследование, получил значительное количество показаний и материалов, чтобы показать обществу, к чему приводит формирование с нуля новых бригад 140-х, 150-х и даже 160-х без наличия командных кадров, технических специалистов, вооружения, дронов", – отметил журналист.

Скандальные заявления Бутусова!

ГБР действительно изучает факты, изложенные в СМИ... Расследование продолжается. Говорить о каких-либо предварительных результатах пока рано, заявила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в комментарии СМИ. Между тем, Юрий Бутусов в статье на "Цензор.нет" рассказал, что поводом для возбуждения дела ГБР стали события во Франции, куда направили на подготовку 155-ю бригаду "Анна Киевская". Журналист отметил, что этот проект имеет самый высокий политический приоритет, поскольку Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский готовил для наших союзников по НАТО план формирования 14 новых бригад, для которых Украина должна найти людей, а партнеры – вооружение. По расчетам Министерства обороны и Генштаба, стоимость проекта одной такой новой бригады обойдется в 900 миллионов евро. Это должны быть не живые деньги, потому что 80% стоимости должно составлять тяжелое вооружение в виде танков, бронетехники и артиллерии, которое союзники должны были поставить из своих запасов вооружения или выработать новое. Первым таким проектом новой комплектной бригады стала именно 155-я отдельная механизированная бригада, и заявил об этой бригаде сам президент Макрон. Франция выполнила все обязательства по вооружению и подготовке бригады, которые потребовали украинцы. Но на этапе подготовки из новой бригады еще во Франции бежали более 50 военнослужащих. Это вызвало вопрос у руководства Франции по поводу серьезности отношения украинцев к реализации такого дорогостоящего проекта.

“Такой подход серьезно дискредитирует весь замысел Зеленского, и потому начался скандал, тема была затронута на Ставке, и ГБР возбудило уголовное дело. Основной вопрос, который послал ГБР 10 декабря в командование сухопутных войск, – содержали ли распоряжения ГШ ВСУ и КСО какие-либо оговорки относительно мобилизованных военнослужащих, которые не могут быть рекомендованы в качестве кандидатов для прохождения обучения на территории Франции? ГБР расследует основной для Зеленского вопрос – кто должен ответить за бегство солдат во Франции? Но следствие не видит, что действительно события во Франции не могли не произойти, потому что этот хаос был определен заранее”, – говорится в статье.

Кто отвечал за формирование бригады?

Сама 155-я бригада начала формироваться в марте 2024 года. Ее командиром был назначен опытный офицер – Дмитрий Рюмшин, это казалось обнадеживающим. За формирование и комплектование бригады отвечало Оперативное командование "Запад", пишет Бутусов, а также командующий генерал Шведюк, начальник штаба полковник Селецкий, и командующий сухопутными войсками — генерал Павлюк.

"Но с самого начала оказалось, что у ОК "Запад" нет ни командных кадров, ни солдат, ни вооружения, ни ресурсов для создания нового соединения. Формирование 155-й бригады с первых дней было сплошным организационным хаосом буквально во всех компонентах, и служба требовала больших усилий от тех, кто пытался служить честно, и к большим потерям из-за самовольного ухода с самого начала формирования”, – отметил журналист.

В деталях: сколько военных и когда ушли в СОЧ

Бутусов также опубликовал график комплектования 155-й бригады, численность личного состава к моменту выхода на фронт каждый месяц и сколько в тот же месяц бойцов уходило в СОЧ. Итак, в марте в бригаду набрали 46 бойцов, трое дезертировали. В апреле пришли 123 бойца, шесть пошли в СОЧ, в мае 217, из них 31 сбежали, в июне набрали еще 1978 военных, из них 185 ушли в СОЧ, в июле бригада пополнилась еще на 3 882 бойца, из них 3, в августе набрали еще 2748 военнослужащих, из них 217 – ушли в СОЧ, в октябре добавилось еще 3211 бойцов, из них 339 дезертировали, в ноябре плюс 5832 человека, из них 448 ушли также в СОЧ. 155 бригада выехала на обучение во Францию в октябре, на тот момент в бригаде уже было 935 СОЧ, отмечает Бутусов.

"То есть командование ОК "Запад" и командование сухопутных войск, посылавшие бригаду не могли не понимать все скандальные последствия, не могли не понимать, что СОЧ будет и во Франции", — отметил Бутусов.

Военных забирали на пополнение других частей?

Кроме того, Бутусов утверждает, что фактически комплектование бригады началось в июне, но пройти полноценную подготовку они не успели, потому что в июле и августе из 155 бригады забрали более 2550 военнослужащих на пополнение других частей!

То есть забрали из бригады почти всех вполне подходящих, которых комбриг и комбаты только что расставляли на должности, фактически обнулили все предыдущие четыре месяца работы, в марте-июне, то есть этот состав бригады организовался в августе по новой, и тогда… издали приказ готовиться всем, кто остался, к поездке во Францию в конце сентября.

Кого отправили на обучение во Францию?

В результате во Францию было направлено в составе 155-й бригады 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года – у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее двух месяцев. Особенно проблемными казались около 150 человек, только набранных без всякого отбора, которые были направлены во Францию даже без прохождения базовой военной подготовки! Именно среди них и было самое большое количество беглецов, отмечает журналист.

То есть во Францию командование сухопутных войск и ОК "Запад" послали не организованную и управляемую воинскую часть, которая может немало научиться, а толпа людей, только одетых в военную форму, примерно 30% от штата, которые должны были во время поездки заниматься организацией и знакомством между собой и с командирами!

Что происходит в бригаде?

Но это еще не все. В статье Бутусов рассказывает и о том, что пока все командование бригады было на учебе во Франции, без присутствия командиров бригады и батальонов проводилось зачисление тысяч новых людей, в результате в октябре и ноябре на территории Украины сразу после зачисления в состав из бригады сбежали более 700 человек. лиц, ушедших в СОЧ, ни разу не увидев своих командиров. Но тем не менее, большая часть военнослужащих, направившихся во Францию, не убежала, а готовилась. Не сбежали и более 4000 набранных без отбора из ТЦК людей, которые зашли на пополнение бригады в сентябре-ноябре, которые при отсутствии командования бригады и пункта дислокации, жили на территории учебного центра ОК "Запад" и как-то готовились инструкторами, которых туда направило оперативное командование. С 15 ноября рядовой состав бригады начали возвращать в Украину, а штаб бригады остался по плану подготовки к завершению штабных занятий, за которые французские инструкторы поставили самые высокие баллы.

"Штаб бригады прибыл в Украину 30 ноября, но познакомиться со своими новыми 4 тысячами подчиненных, ожидавших в учебном центре, провести запланированные дополнительные учения с теми, кто не смог получить все необходимые знания, комбриг Рюмшин не успел. При отсутствии штаба бригады и комбатов, командование ОК "Запад" и КСО начали опрокидывать необученных и неустроенных людей в район Покровска", – пишет Бутусов.

Выводы комиссии: что не так?

Бутусов также отмечает, что одновременно по прибытии комбрига Рюмшина из Франции в Покровск, во время развертывания бригады, 4 декабря туда пришла комиссия Сухопутных войск, которая быстро написала вывод, что в бегстве 50 военнослужащих бригады во Франции виноват... командир бригады якобы не уделял времени общению с личным составом, и потому они сбежали!

По словам Бутусова, за несколько дней комбриг Рюмшин, едва успел создать в этом хаосе какую-то минимальную управляемость и пытался спасти ситуацию, был отстранен от должности, также были отстранены несколько офицеров штаба, один из комбатов, и назначены новые командиры, которые вообще не имели никакого понимания состояния дел в бригаде.

В результате, говорит Бутусов, хаос в управлении только усилился, управляемость стала значительно хуже, и за первую неделю декабря еще до вступления в бой в бригаде произошло еще 198 СОЧ, а с первого дня выполнения боевых задач начались значительные потери людей из-за плохой управляемости и обученности.

А вот что говорит об организации и подготовке один из офицеров бригады на условиях анонимности: "Людей давали, чтобы нагнать процентовку заполнения штата, чисто формально, людей забрали, которых сначала готовили, потом нагнали новых, но не дали готовить на конкретных должностях, не дали время организовать подготовку в соответствии со специальностью".

Бутусов также заявил, что 95% командиров бригады не воевали, и сами нуждались в длительной подготовке и отборе, прежде чем доверять им командование.

"100% технических специалистов бригады нужно было готовить с нуля, на дроны, на технику, на управление и времени слепить из них таких специалистов не дали", — отметил журналист.

Второй проблемой в бригаде стало постоянное изменение штатов, которое вообще не позволяло закрепить и обучать людей на должностях. А поскольку штаб бригады был во Франции, качество подготовки большинства личного состава, находившихся в учебном центре ОК "Запад", было низким.

Плохо организованный и неуправляемый коллектив невозможно качественно учить. Об этом говорят несколько инструкторов 10-й горно-штурмовой бригады, которых ОК "Запад" привлек к боевой подготовке. Кроме того, качество подготовки по многим специальностям, прежде всего, оператор БПЛА, оказалось очень низким. Фактически, все люди, назначенные на должности технических специалистов, не были готовы к немедленному исполнению обязанностей, и нуждались в дополнительном отборе и стажировке в боевых частях, чтобы приобрести реальную боеспособность. Такую подготовку бригада получила возможность производить только после введения в бой.

Что с вооружением бригады?

Отдельную часть в статье Бутусов уделил и теме вооружения бригады. Он отметил, что штатом бригады предусмотрено вооружение более 150 дронов, в том числе 137 – Мавик-3. Цифра незначительна, учитывая, что штат предусматривал 6 взводов БПЛА в каждом механизированном и стрелковом батальонах, и батальон БПЛА в составе трех рот. Впрочем, журналист заявил, что ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства якобы не получила. А покупать дроны, оборудование, машины из своих тыловых зарплат бойцы не смогли. Таким образом, полностью укомплектованная пехотой, артиллерией и бронетехникой у бригады не было дронов – основных средств разведки и управления в современной войне, что делало ее фактически ограниченно пригодной для ведения боевых действий. С помощью волонтеров бригада по прибытии на фронт смогла развернуть не более 5-6 стримов одновременно, основной проблемой является отсутствие обученных операторов. 17 миллионов гривен для закупки партии дронов бригада получила от Минобороны через 10 дней после вступления в бой. Но это не все.

"Также полностью отсутствовали средства РЭБ, не было времени оборудовать все боевые машины надежными решетками, не было самих решеток. Все это просили у волонтеров, никаких заявок на дроны и РЭБ Минобороны не выполнило. В результате новенькие танки "Леопард-2А4" и бронемашины VAB понесли потери при первых же попытках применить их на фронте от вражеских дронов. Бронемашины VAB и танки AMX-10 по прибытии на границу даже не были обслужены, из-за этого много технических проблем. уже при выполнении боевых заданий. Все 120 мм. Минометные мины производства Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными 4 декабря при проведении испытательных стрельб с 10 мин не взорвалась ни одна. изымает", – написал Бутусов.

Большинство воинов 155-й механизированной бригады сражаются за каждую позицию!

В то же время Бутусов отметил, что большинство воинов 155-й механизированной бригады на фронте пытаются честно выполнять свои обязанности. Но в результате такого отношения к жизням воинов, 155 бригада с первых дней имеет значительные потери. Там есть комбаты, которые ходят на штурм, потому что больше некому, там есть солдаты, которые до последнего сражаются за каждую позицию, и с первых дней совершают настоящие подвиги. Люди учатся быть воинской частью ценой потерь. И значительная часть тех, кто не успел ощутить единство с коллективом, продолжает убегать в СОЧ. Кроме того, Бутусов заявил, что ныне военное командование пытается снять с себя ответственность в этой истории.

"Отдельно стоит сказать о военном командовании, которое сейчас пытается скрыть правду и использовать дело ГБР для снятия с себя ответственности". При направлении на фронт ОК "Запад" и КСО в начале выставили оценку "неудовлетворительно" в Акте оценки возможностей бригады. Но кто-то надавил сверху в руководстве ВСУ, и генералы все подписали и вытолкали на фронт вообще небоеспособную бригаду, нарисовали ей "удовлетворительно". Полковник Галымский из ОК "Запад" без согласования с командованием бригады гнал людей на фронт, не давая собрать вещи, частично без оружия, чем сильно запутывал нормальную организацию отправки части", – пишет он.

А еще журналист заявил, что собственное стремление командования ОК "Запад" и командование сухопутных войск положительно отчитаться перед руководством ВСУ, МО и Ставкой привело к фальсификации реальности.

“Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после снятия комбрига Рюмшина усилил боеспособность 155-й бригады направлением в Покровскую комиссию в составе командующего ОК "Запад" Шведюка и начштаба ОК Селецкого, которые отвечали за ее подготовку. Все на нервах, на криках, потому что такова цена хаоса, который наша власть сама и создает”, – написал он.

Более того, 30 декабря полковник Селецкий умер от сердечного приступа во время исполнения служебных обязанностей, говорит Бутусов. И расписал, кто за что отвечал.

"Селецкий переживал за дело, и потому, если мы хотим сохранить жизнь людей и расследовать дело 155-го, чтобы такое больше не повторялось, спрашивать нужно не с погибших, уволенных и не с умершего. А с тех живых и бодрых, которые дали такие приказы и выдвигали такие неадекватные требования: Президент Зеленский, давший нереальные обещания Макрону и вообще не контролировал реалистичность своих поручений, Министр обороны Умеров, который не обратил внимания, как готовится и оснащается такая важная боевая бригада; Главнокомандующий ВСУ Сырский, который ставит задачи в ручном режиме и не способен организовать плановый процесс организации, подготовки и применения резервов; Командование сухопутных войск – Павлюк, и командующий ОК "Запад" – Шведюк, которые знали, что происходит, но слепо выполняли неадекватный приказ направить небоеспособную часть на фронт; Министр стратегической промышленности Сметанин, который продолжает бесстыдно и безнаказанно поставлять на фронт бракованные мины и осваивать бюджетные средства на крови украинских воинов, которых Сметанин лишает боеприпасов", – пишет журналист.

Кто еще ответственен?

Кроме того, Бутусов подчеркнул, что отвечать за происшедшее имеют и многие руководители ОК и КСО, которые все это знают, видят, но подписывают бумажки, которые от них требуют, а затем за эти фейковые отчеты и акты способностей платят кровью солдаты, патриотические и мотивированные граждане, лучшие из лучших, которые видят этот беспорядок, но делают все возможное, несмотря на все эти трудности и защищают нас всех.

“Обращаюсь к гражданскому обществу – пожалуйста, помогите в распространении этой истории, чтобы заставить власть запретить формирование новых ничем не обеспеченных бригад, прекратить вредные пиар-проекты власти в армии, и направить все наши ресурсы на пополнение боеспособных и опытных бригад и батальонов. 155-й бригаде требуется максимальная помощь для сохранения", – написал журналист.

Зеленский созывает Ставку?

А затем Юрий Бутусов заявил, что 3 января Зеленский якобы созывает Ставку, где будут обсуждать факты, указанные в расследовании журналиста. Последний отметил, что надеется, что руководство страны отметит героизм солдат и офицеров 155-и бригады, которые в таких условиях, несмотря ни на что, продолжают сражаться за Покровск, потому что большинство бойцов показали характер, и их действия в таких условиях заслуживают уважения и признания. А также выразил надежду, что будут сделаны выводы и по другим бригадам, чтобы история не повторилась.

Надеюсь, будут сделаны выводы и по другим 140-м, 150-м бригадам, и процесс формирования новых 150-х и уже и 160-х бригад будет остановлен. Надеюсь, что вместо длительных разборок людей, которые находятся в составе новых бригад, сейчас формирующихся на полигонах, немедленно направят на критические направления фронта для пополнения опытных и боеспособных бригад и батальонов, которые уничтожают больше всего оккупантов из самых маленьких. И чтобы опытные бригады и батальоны получили достаточное время для проведения БЗИН и слаженности с мобилизованными бойцами.

Реакция военных из других бригад

На расследование Бутусова отреагировали и военные из других бригад. В частности, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин заявил, что ситуация с вероятным массовым дезертирством в 155-й механизированной бригаде Анна Киевская — не уникальна.

"Ситуация, подобная 155-й бригаде, такова не единственная. А относительно "типичная" почти для всех этих вновь созданных подразделений. Которые организовали из людей без боевого опыта, без офицерской и сержантской основы, без структуры. И бросили на трудные направления. Можно обучать. во Франции, в Штатах – где угодно – но если нет структуры с опытными кадрами, нет понимание, как построить действенное подразделение, и вообще, как ему воевать в современных условиях – в результате могут быть только про***банные миллионы финансирования и сотни СОЧ. бригад – что создает для этих бригад проблемы, ведь управлять ими очень сложно. и ресурсами. Можем и дальше создавать новые подразделения, убивать людей, даже тратя на это кучу денег на их вооружение.

Более того, о том, что 155 бригада якобы разваливается заявили и в Forbes.

"Украинское командование усиливает войска в Покровске, на которое нацелились россияне. Однако 155-я механизированная бригада, которая должна сыграть в этом важную роль, начала разваливаться, не доехав до фронта", – пишет издание.

Бригада "разваливается"?

Как отмечает издание, эта бригада является одной из немногих в ВСУ, имеющей на вооружении немецкие танки "Леопард 2" и французские гаубицы "Цезарь". Номинально в штате бригады должно быть более 5800 военнослужащих, что сделало бы ее одной из крупнейших в ВСУ. Но и в Forbes заявили, что около 1700 военнослужащих самовольно покинули бригаду, когда в течение девяти месяцев она проходила подготовку в Украине, Польше и Франции.

Кроме того, издание приводит мнение бывшего военнослужащего ВСУ, основателя аналитической группы Frontelligence Insight, действующего под псевдонимом Tatarigami. По его словам, причины массового дезертирства в бригаде кроются в "организационном и лидерском провале". Он в частности также критикует стратегию президента Зеленского и главкома ВСУ Сырского, которые предпочли формировать новые бригады с нуля вместо пополнения новобранцами имеющихся опытных бригад, которые теперь страдают острой нехваткой личного состава.

Нужно доукомплектовать имеющиеся бригады!

Также несколькими месяцами ранее, еще до того, как выплыла история со 155 бригадой, но активно обсуждалось, каких изменений требует украинская армия, начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич называл преступлением против государства создание новых бригад без укомплектования имеющихся бойцами; оснащение вновь бригад западной бронетехникой при условии, что они укомплектованы мобилизованными, не имеющими должной подготовки и мотивации; а также назначение на командные должности людей, ответственных за провал наступления.

Новая проверка в Сухопутных войсках! Заявление министра обороны!

Между тем, министр обороны Рустем Умеров заявил, что ведомство проведет комплексный анализ Командования Сухопутных войск. Речь об анализе организационной структуры и полномочий, оценке эффективности управленческих процессов и проверке на соблюдение законодательства. По словам Министра обороны, на основе результатов проверки будет введена реформа в системе управления и кадровой политики; проведена оптимизация управленческих процессов и усилится боеспособность подразделений новыми подходами к подготовке.

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