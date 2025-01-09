Массовое СОЧ в 155-й бригаде: кто подстрекал бойцов бежать с фронта, новые детали

Появились новые детали громкого скандала со 155-й отдельной механизированной бригадой. Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый впервые официально прокомментировал СОЧ и другие проблемы бригады. А в ДБР заявили о задержании командира одной из рот 155 ОМБР, ушедшего в СОЧ и подстрекавшего на это своих бойцов.

Все детали смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

После обнародования скандальных подробностей о формировании 155-й отдельной механизированной бригады "Анны Киевской", которая три месяца находилась на учениях во Франции и должна была стать образцом в ВСУ, прошло время, однако скандал не утихает. После того, как 31 декабря военный блогер и журналист Юрий Бутусов заявил, что часть бойцов дезертировали еще во Франции, а в целом количество ушедших в СОЧ из 155-й бригады переваливает за полторы тысячи военных, начали всплывать новые подробности.

Долгое время высшее командование не комментировало скандал публично, однако 5 января Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что "уделил особое внимание проблемным вопросам, которые необходимо решить" по поводу 155-й механизированной бригады. Правда, это была единственная публичная реакция власти на эту ситуацию. Но впоследствии для "Интера" на вопросы ответил командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый.

Официальная реакция генерала Сухопутных войск

8 января Михаил Драпатый опубликовал обширный пост на своей официальной странице в Фейсбуке, где высказался о скандале с бригадой.

"На днях доложил Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами о ситуации в 155-й бригаде и решениях, принимаемых командованием Сухопутных войск для поддержки подразделения и решения проблемных вопросов, озвученных как самими военнослужащими, так и журналистами. Разъяснил ситуацию, назвал причины, ответственных. Также встречался с командованием бригады и французскими журналистами, которые сейчас работают в подразделении, посещают позиции, чтобы своими глазами увидеть, как воины "Анны Киевской" выполняют боевые задачи и оперируют предоставленным Францией вооружением", — написал он.

По мнению Драпатого, выходить в публичную плоскость с информацией о проблемах бригады было рано. Он считает, что сначала должны были установить все обстоятельства. В то же время он рассказал, какие меры принимаются в комиссии Сухопутных войск для стабилизации ситуации в 155-й бригаде.

"Все события с созданием 155-й бригады произошли до моего назначения в КСВ. Однако считаю своим долгом реагировать на проблемы подчиненного подразделения и решать их системно — на всех уровнях, которые от меня зависят", — добавил он.

Командующий Сухопутными войсками отметил, что формирование и вооружение "с нуля" новой бригады совместно с иностранной страной происходило впервые и в довольно сжатые сроки — всего за несколько месяцев. Никто не имел такого опыта раньше, поэтому невозможно было предусмотреть все нюансы и детали этого процесса. Проект такого масштаба для командования Сухопутных войск стал вызовом, поэтому признал, что не все службы сработали отлично, но отметил, что французская сторона полностью выполнила свои обязательства перед Украиной. Кроме этого, Драпатый отметил, что в настоящее время задача Вооруженных Сил – доказать, что этот проект является эффективным и исправить все ошибки, а также не повторять их в будущем.

Кто допустил ошибку

В своем посту Драпатый заверил, что большинство системных недостатков, допущенных командованием Сухопутных войск, Генеральным Штабом ВСУ и Оперативным командованием на всех этапах формирования 155-й бригады проанализированы, им дана оценка, а по отдельным вопросам уже реализуются решения.

В то же время командующий отметил, что эти проблемы будут присущи любому подразделению, если его сразу после формирования применять в боевых действиях, высшее командование должно это осознавать и учитывать. Однако и причины, почему так происходит, тоже всем ясны.

Кроме этого, Михаил Драпатый подчеркнул, что бригада находится на фронте менее месяца, а это тот период, когда появляются все недостатки в комплектовании и подготовке личного состава. Он также поблагодарил воюющих бойцов и объявил о создании отдельной почты и горячей линии для бойцов 155-й бригады, мол, готов выслушать каждого солдата.

Что с обеспечением бригады

Отдельную часть сообщения Драпатий уделил обеспечению и подготовке бригады. Говорит, что получил от командира потребность, и она уже прорабатывается на всех уровнях. Кроме того, добавил, что и Министерство обороны уже включено в процесс обеспечения по максимуму.

Драпатый о массовом СОЧ

Ситуацию с СОЧ Драпатый называет непростой и считает это главным вызовом, с которым столкнулась бригада – это низкая эффективность и мотивация командиров среднего звена, непосредственно управляющих людьми. И назвал это, а также привлечение подразделений в боевые действия причинами, которые обуславливают количество СОЧ в 155-й бригаде и отметил, что поэтому для усиления комбрига в подразделениях работает специальная группа специалистов-психологов. По словам Драпатого, уже есть определенные результаты, например, возвращение самовольно покинувших часть военнослужащих.

Ищут офицеров в бригаду

Также генерал заявил, что лично занимается поиском офицеров, которых будет рекомендовать комбригу. И отметил, что как только этот вопрос будет решен – появится управляемость личным составом. В то же время он отметил, что во время освещения подобных новостей следует не забывать о тех воинах, которые продолжают воевать и делают это вообще впервые, и перечислил, какие плюсы есть у бригад, о которых мало кто говорит.

"Я благодарен журналистам, которые осветили имеющиеся проблемы. Но также призываю помнить, что просто сейчас воины бригады получают свой первый боевой опыт, проявляют себя и очень чувствительны не только к несправедливому отношению, но и к однобокому освещению условий их службы. Бойцы видят не только проблемы, но и положительные стороны. Например, развитие беспилотных систем в бригаде, внедрение таких инструментов, как Армия+, наличие качественного вооружения, предоставленного партнерами, которое, между прочим, эффективно применяется. Именно поэтому по моему решению с 8 января будет действовать специальная горячая линия командующего Сухопутными войсками для военнослужащих 155-й бригады. Кроме официальных ежедневных докладов, хочу иметь прямой контакт и слышать бойца, понимать, насколько наши решения влияют на его мотивацию и реальное положение дел", – сказал он.

Первый задержанный

В то же время напомним, что 2 января в ДБР сообщили, что открыто криминальное производство по ситуации в 155-й бригаде по статьям Уголовного кодекса Украины "превышение военных полномочий" и "дезертирство".

Впрочем, другие детали в ДБР пока не обнародованы, чтобы не навредить следствию. Впрочем, к вечеру 8 января там сделали новое громкое заявление – задержан командир одной из рот 155-й ОМБР, который не только сам ушел в СОЧ, но и подстрекал на это своих бойцов. Военному объявили о подозрении.

И уже 8 января вечером стало известно, что суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Напомним, журналист Юрий Бутусов рассказал о ненадлежащем формировании новой 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая воюет под Покровском.

Он утверждает, что во время учения во Франции ее самовольно покинули 50 военнослужащих.

Читайте также: