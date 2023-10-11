Массовое убийство в Грозе: как братья-предатели узнали о перезахоронении и навели ракеты на родное село

Они знали, что погибнут их родственники, друзья и те, кто непосредственно "сливал" информацию.

Служба безопасности Украины нашла наводчиков ракеты на Грозу Харьковской области.

Жуткие подробности, которые привели к трагедии и уничтожению половины села смотрите в эксклюзиве ТСН.ua.

СБУ обнародовала фото мужчин, которые собственноручно помогли россиянам одним ударом уничтожить пол села Гроза Харьковской области.

Наводчики знали когда, почему и где соберутся люди

Они хладнокровно передали оккупантам информацию о скоплении людей в одном месте в селе Гроза. В огне погибли целые семьи, эта жуткая атака унесла за раз более полусотни жизней крестьян с населением у чуть более 100 человек. А кафе, где собрались люди на поминки воина, мгновенно превратилось в братскую могилу.

О том, что во время атаки будут массово убиты люди, злоумышленники хорошо понимали, и скорее всего даже поименно знали тех, кого лишат жизни.

Что известно о братьях-предателях

30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий — именно они навели ракету на село Гроза, хотя еще недавно были там «местными жителями».

Предатель, скорректировавший удар россиян по селе Гроза в Харьковской области/Фото: СБУ

Продались два брата еще во время российской оккупации Харьковщины. Их "верность" стоила рашистам всего лишь двух мелких должностей в оккупационной администрации.

Предатель, скорректировавший удар россиян по селе Гроза в Харьковской области/Фото: СБУ

Когда же стало понятно, что регион вот-вот будет уволен Вооруженными Силами Украины брать вместе с рашистами направились на территорию РФ. С собой они забрали свои семьи, а уже по приезду в Россию по указаниям окупантов дистанционно начали формировать собственную сеть информаторов на территории Украины.

Как работала система информаторов

Чтобы вынюхать, что происходит уже на уволенной Харьковщине, братья писали своим друзьям и родственникам.

По-дружески выпрашивали, как дела, а между строк спрашивали, что и где делают украинские военные и что интересного в селе. Так предатели узнали и о перезахоронении Героя Андрея Козыра, погибшего на фронте еще в начале марта 2022 года, но похороненного на Днепропетровщине.

По данным следствия, с первых дней октября оба фигуранта начали собирать информацию о запланированном перезахоронении. Они узнали день и время поминок и собственно локацию, где состоится прощальный обед. О том, что в 13:00 в кафе придут их знакомые и в том числе предоставлявшие информацию братья хорошо понимали.

Но, узнав точный адрес и время проведения мирного мероприятия, Владимир Мамон передал эти данные российским оккупантам. Так рашисты смогли прицельно попасть "Искандером" по людям. Тогда в результате воздушной атаки России погибли 53 мирных жителя, среди них — малолетний ребенок. Еще шесть гражданских были тяжело ранены, за их жизнь продолжают бороться врачи.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке полный репортаж: Массовое убийство в селе Гроза: КТО НАВЕЛ РАКЕТУ? Новые подробности, шокировавшие всех!

Напомним, враг 5 октября нанес прицельный удар по селу Гроза Купянского района Харьковщины. Было обстреляно здание местного кафе-магазина, где местные жители поминали погибшего военного, родом из этого села.

В результате удара погиб в том числе 8-летний ребенок. По состоянию на 11 октября количество погибших в Грозе выросло, но цифра не окончательная. Известно о 55 погибших.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 6 детей остались круглыми сиротами: в селе Гроза прощаются с жертвами российского теракта

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