Массовое убийство в Грозе: как братья-предатели узнали о перезахоронении и навели ракеты на родное село

Они знали, что погибнут их родственники, друзья и те, кто непосредственно "сливал" информацию.
Служба безопасности Украины нашла наводчиков ракеты на Грозу Харьковской области.
Жуткие подробности, которые привели к трагедии и уничтожению половины села смотрите в эксклюзиве ТСН.ua.
СБУ обнародовала фото мужчин, которые собственноручно помогли россиянам одним ударом уничтожить пол села Гроза Харьковской области.
Наводчики знали когда, почему и где соберутся люди
Они хладнокровно передали оккупантам информацию о скоплении людей в одном месте в селе Гроза. В огне погибли целые семьи, эта жуткая атака унесла за раз более полусотни жизней крестьян с населением у чуть более 100 человек. А кафе, где собрались люди на поминки воина, мгновенно превратилось в братскую могилу.
О том, что во время атаки будут массово убиты люди, злоумышленники хорошо понимали, и скорее всего даже поименно знали тех, кого лишат жизни.
Что известно о братьях-предателях
30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий — именно они навели ракету на село Гроза, хотя еще недавно были там «местными жителями».
Продались два брата еще во время российской оккупации Харьковщины. Их "верность" стоила рашистам всего лишь двух мелких должностей в оккупационной администрации.
Когда же стало понятно, что регион вот-вот будет уволен Вооруженными Силами Украины брать вместе с рашистами направились на территорию РФ. С собой они забрали свои семьи, а уже по приезду в Россию по указаниям окупантов дистанционно начали формировать собственную сеть информаторов на территории Украины.
Как работала система информаторов
Чтобы вынюхать, что происходит уже на уволенной Харьковщине, братья писали своим друзьям и родственникам.
По-дружески выпрашивали, как дела, а между строк спрашивали, что и где делают украинские военные и что интересного в селе. Так предатели узнали и о перезахоронении Героя Андрея Козыра, погибшего на фронте еще в начале марта 2022 года, но похороненного на Днепропетровщине.
По данным следствия, с первых дней октября оба фигуранта начали собирать информацию о запланированном перезахоронении. Они узнали день и время поминок и собственно локацию, где состоится прощальный обед. О том, что в 13:00 в кафе придут их знакомые и в том числе предоставлявшие информацию братья хорошо понимали.
Но, узнав точный адрес и время проведения мирного мероприятия, Владимир Мамон передал эти данные российским оккупантам. Так рашисты смогли прицельно попасть "Искандером" по людям. Тогда в результате воздушной атаки России погибли 53 мирных жителя, среди них — малолетний ребенок. Еще шесть гражданских были тяжело ранены, за их жизнь продолжают бороться врачи.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке полный репортаж: Массовое убийство в селе Гроза: КТО НАВЕЛ РАКЕТУ? Новые подробности, шокировавшие всех!
Напомним, враг 5 октября нанес прицельный удар по селу Гроза Купянского района Харьковщины. Было обстреляно здание местного кафе-магазина, где местные жители поминали погибшего военного, родом из этого села.
В результате удара погиб в том числе 8-летний ребенок. По состоянию на 11 октября количество погибших в Грозе выросло, но цифра не окончательная. Известно о 55 погибших.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 6 детей остались круглыми сиротами: в селе Гроза прощаются с жертвами российского теракта
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