Массовое увольнение руководства таможни: что известно о скандале в ГТС

ТСН.ua собрал все, что известно о громких кадровых изменениях в украинской таможне.

Сегодня, 1 февраля, Кабинет министров уволил главу Государственной Таможенной службы и его заместителей.

ТСН.ua собрал все, что известно о громких кадровых изменениях в украинской таможне.

Кого уволили

Сегодня глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил об увольнении всего руководящего состава таможни.

По решению Кабинета Министров было уволено:

Вячеслава Демченко – с должности в.и.о председателя Государственной таможенной службы;

– с должности в.и.о председателя Государственной таможенной службы; Юрия Сотника – с должности первого заместителя председателя Гослесагентства;

– с должности первого заместителя председателя Гослесагентства; Александра Щуцкого – с должности первого заместителя председателя Гостаможслужбы;

– с должности первого заместителя председателя Гостаможслужбы; Андрея Лордкипанидзе – с должности заместителя председателя Госпродпотребслужбы.

Относительно заместителя председателя Гостаможслужбы Руслана Черкасского начато дисциплинарное производство, он отстранен от исполнения обязанностей.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что, по слухам, именно Черкасскому "принадлежало реальное руководство таможней".

"Поэтому без увольнения этого господина, все другие кадровые ротации скорее профанация. По информации из моих источников, он вроде бы и заявление не писал и на больничный пошел. Но еще раз — без этого увольнения на таможне ничего не изменится", — отметил нардеп.

Предпосылки увольнения

Ранее правоохранители разоблачили более 10 чиновников, которые причастны к схеме хищения средств на экспорте украинского зерна. Среди них – заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни. Из-за этого государство недополучило сотни миллионов гривен.

Вчера СБУ разоблачила схему на Житомирской таможне, которая нанесла ущерб бюджету почти на 40 миллионов. Механизм заключался в незаконном ввозе в Украину иностранных автомобилей скорой помощи.

Кто стал новым и.о главы таможни

И. о. главы таможни назначен заместитель нынешнего руководителя ГТС Сергея Звягинцева. О нем пока мало что известно.

По информации ГТСУ, Звягинцев имеет три высших образования в сферах экономики, права, в частности, получил квалификацию магистра международного менеджмента.

С 2001 года по 2015-й работал в Минэкономики Украины. 2017-2020 – директор Департамента регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития и торговли Украины. С 2020 года возглавлял Департамент государственного надзора и контроля безопасности на морском и речном транспорте Государственной службы морского и речного транспорта Украины. С февраля 2020 года был исполняющим обязанности главы этого ведомства, а с июля 2020 года возглавил ведомство. В 2021 году фамилию Звягинцева связывали с коррупционным скандалом. Тогда на взятке был задержан начальник Ивано-Франковской таможни Святослав Пересунько. Журналист Евгений Плинский утверждал, что "Пересунько считался человеком заместителя председателя таможни Сергея Звягинцева". Напомним, что сегодня в Украине правоохранители провели ряд громких обысков. В частности, у бизнесмена Игоря Коломойского, экс-руководителя МВД Арсена Авакова и нардепа-застройщика Вадима Столара, а также в ряд государственных структур. Также ГБР провело обыск у руководства столичной налоговой. Подозрения сообщили бывшему главе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику и бывшему заместителю главы госпредприятия "Промоборонэкспорт". Кроме того, обыски прошли у двух чиновников из Министерства обороны, якобы причастных к скандалу с закупкой продуктов питания для военных. Читайте также: Война в Украине

Новости Украины: видео

Новости мира