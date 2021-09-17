Массовое закрытие школ и прибор, определяющий штамм коронавируса: как Украина готовится к вспышке COVID-19

В Украине в 10 раз больше, чем во время предыдущих волн, госпитализируют детей.

Со следующей недели вся Украина переходит в "желтую" зону карантина. Все — из-за роста уровня заболеваемости COVID-19. Однако некоторые регионы, по словам главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, могут получить и "оранжевую" или даже "красную" карантинную зону. Председатель профильного комитета Михаил Радуцкий считает, это могут быть Черновицкая, Волынская, Тернопольская и Закарпатская области.

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Об этом 17 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Сейчас в Украине доминирует штамм "Дельта". Он поражает людей молодого и среднего возраста, вполне здоровых. Коронавирусная болезнь у них имеет тяжелое течение. Также в 10 раз больше, чем во время предыдущих волн, госпитализируют детей. Помочь в их лечении сможет сек-венатор. Прибор, определяющий штамм вируса. Ранее украинским вирусологам приходилось отправлять образцы в Великобританию и неделями ждать результатов. Теперь это можно будет сделать за считанные дни в киевской лаборатории Центра общественного здоровья. В то же время, в ближайшие дни Украине грозит массовое закрытие школ за низкого уровня прививки педагогов.

Коронавирус в Украине: со следующей недели вся страна переходит в "желтую" зону карантина

"Как только будет установлен желтый уровень эпидемиологической опасности, начинают работать ограничения. В желтом уровне предусмотрено, если в школе не вакцинированы 80 процентов педагогов, то школа приостанавливает учебный процесс", — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Напомним, украинские медики получили возможность самостоятельно выявлять новые мутации коронавируса.

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