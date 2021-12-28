Массовые ДТП, заоблачные цены на такси и переполненные травмпункты: какая ситуация с непогодой в регионах Украины

Массовые ДТП, заоблачные цены на такси и переполненные травмпункты: какая ситуация с непогодой в регионах Украины

Вьюга, штормовой ветер и ледяной дождь — Украину накрыла новая волна непогоды.

Украину накрыл мороз, снег и ледяной дождь в разных регионах. Из-за ухудшения погодных условий движение на дорогах в отдельных регионах замедлилось или вообще остановилось, из-за гололеда случаются массовые ДТП, а таксисты ставят бешеные цены.

О том, какая ситуация в областях Украины – в ТСН.ua.

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По данным ГСЧС Украины, по состоянию на 17:00 спасатели Кировоградщины изъяли из усложненных участков дорог 8 грузовых автомобилей, 5 легковых автомобилей и 1 троллейбус, в котором находились 39 человек. Также предоставлена помощь по расчистке дорог от снега в г. Александрии. В общей сложности, по состоянию на 17 часов, подразделениями ГСЧС с 7 часов утра 28 декабря осуществлено 48 привлечений по буксировке автотранспорта, из них 10 карет скорой медицинской помощи.

Заоблачные цены и пробки

Из-за непогоды таксисты ставят заоблачные цены. В частности, как сообщают пользователи соцсетей, в Полтаве водители такси подняли цены в несколько раз. От фонтана до Левады минимальный тариф – 200 грн, на Половки – 190 грн, на Рассошенке от 200 грн. Харьков из- за сильных снегопадов стоит в пробках. По данным Google maps, центр города полностью парализован из-за гололеда и нерасчищенных дорог. Такая же ситуация и в Николаеве. Таксисты из-за транспортного коллапса подняли ценники вдвое.

Массовые ДТП и задержки поездов

К примеру, патрульная полиция Киевской области сообщает об аварии на автодороге Киев — Знаменка, вблизи поворота в поселок Слобода, из-за осложнений погодных условий. Около 17 часов произошло ДТП с участием легковушки и грузовика, в результате аварии есть пострадавшие. Из-за ДТП – возможное усложнение движения. "Водители, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заранее планируйте свои маршруты учитывая указанную информацию", — призывают патрульные.

Как говорится в сюжете ТСН.16:45, АО "Укрзалізниця" предупреждает о возможных задержках поездов, в частности, на маршрутах между столицей и югом и западом Украины.

Из-за обильных снегопадов Винница утром утонула в пробках. По сути, на главной трассе, ведущей в Киев, Кропивницкий и юг страны — огромные пробки, растянувшиеся на несколько километров. На Николаевщине бедствия натворил ледяной дождь. Он начал падать накануне вечером, не останавливался и ночью, и с утра все обледенело. Под тяжестью льда обрываются электропровода. Из-за этого в области обесточены 42 населенных пункта. Часть Николаева осталась не только без света, но и без тепла, потому что без электричества остановились 7 котельных. Коммунальщики не успевают убирать упавшие деревья. Повреждены и троллейбусные линии.

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Автомобили в снежных ловушках и переполненные травмпункты

Из-за сплошного катка увеличилось аварий, а травмпункты — переполнены пострадавшими. Люди падают, ломая руки и ноги. В Кировоградской области вьюга длится с ночи. Спасателям из сугробов пришлось вытаскивать 12 автомобилей, застрявших на трассах. Большинство – это фуры, которые через скользкие дороги не могли преодолеть подъемы и спуски. Также в снегу застряла "скорая". Замело и Хмельницкую. Там на трассах ограничили движение грузовиков. В полиции призывают водителей осторожничать, а еще лучше вообще не выезжать.

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Прогноз погоды

Синоптики говорят, что надвигается циклон с сильными снегопадами. Больше всего метель достанется центральным регионам, в других — метель пройдет местами. А вот на юге будет мокрый снег и дождь. Столицу также циклон должен миновать. В ближайшую неделю, прогнозируют синоптики, украинцев ждут температурные "качели".

Сейчас сильные морозы, ночью местами до 16-ти с минусом. А вот на Новый год будет оттепель, после которой столбики термометров снова поползут вниз.

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