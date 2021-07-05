Массовые гуляния и фейерверки: как в США праздновали День независимости без коронавирусных ограничений

Массовые гуляния и фейерверки: как в США праздновали День независимости без коронавирусных ограничений

В стране провели процедуру натурализации.

День независимости отметили Cполучени Штаты : праздник удался провести без коронавирусених ограничений. Хотя поставленной цели, а это вакцинировать по сей день 70% взрослого населения, не дотянули 3%. Отмечали свой праздник американцы массовыми гуляниями, поеданием хот-догов на скорость, а также фейерверками.

Как все происходило, рассказали в сюжет и ТСН.Ранок 5 июля.

Стать гражданином Соединенных Штатов Америки в день рождения страны: на днях процедуру натурализации проходят тысячи новых американцев. Кроме того, 39 удалось получить свои документы в имении первого президента и основателя Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона. Для полного погружения в атмосферу военные реконструкторы в шерстяной форме, сердечном от жары, рассказывают современникам о далеком прошлом и демонтсрують маленьким американцам, чем играли их сверстники позапрошлого века.

За пять минут граждане обмахиваются веерами-флагами. Александр — родился в Молдове, но его мать — украинка. Шесть лет назад он выиграл гринкарту — право переехать в США, и теперь американский военный. Эвелин И Пол впервые приихалы сюда из Канады 36 лет назад на работу. Здесь родились их трое детей и семеро внуков. Говорят, давно чувствуют себя, как дома. После коллективной присяги новоиспеченные американцы идут на пикник.

Экстремальный пикник устроили в Нью-Йорке. Традиционное ежегодное поеданию хот-догов на скорость — это дело не для любителей. Победитель за десять минут съел 76 штук. Джо Чеснат — профессиональный непобедимый едок хот-догов вот уже 15 лет.

Новости мира: массовые гуляния и никаких Covid-ограничений - США отпраздновали День независимости

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