Массовые поборы и издевательства над ранеными: история о смерти воина в киевской больнице получила продолжение

Больница скорой помощи в Киеве / © ТСН

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В Киеве вокруг деятельности одного из крупнейших медицинских учреждений — больницы скорой помощи (БСП) — разразился громкий скандал. Департамент здравоохранения КГГА официально и досрочно расторг контракт с многолетним директором учреждения Виктором Дорошем.

Поводом для такого радикального шага стали результаты специальной проверки, инициированной в связи с многочисленными жалобами волонтеров, активистов и родственников раненых украинских военнослужащих. Руководителя больницы обвиняют в тотальных поборах, отсутствии базовых медикаментов и вопиющих фактах халатности, приведших к трагическим последствиям.

Подробнее читайте в материале ТСН: Воин три часа пролежал в луже крови, а медики его игнорировали: новые ужасающие подробности о больнице в Киеве, где скончался военнослужащий

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Три часа в реанимации с кровотечением и гибель бойца: в чём обвиняют руководство

Многочисленные проверки и инспекции в больнице скорой помощи начались после того, как волонтеры и общественные активисты неоднократно зафиксировали факты ненадлежащего, а порой и бесчеловечного ухода за ранеными военными. Особый резонанс вызвал случай, когда один из раненых бойцов, находясь в отделении реанимации, три часа подряд истекал кровью на больничной койке без должной помощи дежурного персонала. Только после того, как ситуация получила огласку и вмешались волонтеры, раненого срочно доставили в операционную.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения военного сообщества, стала недавняя гибель в стенах больницы военнослужащего, находившегося на лечении с ранениями. Обезумевшие от горя родственники погибшего героя в настоящее время официально требуют проведения тщательной независимой судебно-медицинской экспертизы. Они хотят получить четкий ответ на вопрос: оказали ли врачи ЛШД бойцу всю необходимую медицинскую помощь или его смерть стала результатом служебной халатности.

Ситуация обострилась настолько, что более 80 авторитетных служб сопровождения раненых официально обратились к Командованию медицинских сил ВСУ с категорическим требованием немедленно прекратить направлять раненых бойцов на эвакуацию в это учреждение. К расследованию подключился и парламентский комитет по вопросам здравоохранения, который провел выездное заседание.

Сам Виктор Дорош до последнего дня перед камерами отрицал все обвинения и уверял депутатов, что его больница якобы на 100% обеспечена всеми бесплатными лекарствами и расходными материалами. Однако факты доказали обратное.

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«Что касается сборов в этой больнице — это носил абсолютно массовый, системный характер. Массово не хватало элементарных обезболивающих, пациентам и их родственникам их просто не выдавали! Не было базовых перевязочных материалов, всё приходилось покупать за собственные деньги. У руководства этого учреждения выявили не одно и не два серьёзных нарушения. Наша позиция здесь очень проста: мы требовали, чтобы такого человека уволили с должности исключительно с позором, чтобы он больше никогда не имел права занимать какие-либо руководящие должности в системе здравоохранения Украины», — говорит Олег Симороз, ветеран российско-украинской войны, общественный активист.

Какова была реакция КГГА

В Департаменте здравоохраненияКиевской городской государственной администрации подтвердили, что по результатам работы специальной комиссии был зафиксирован ряд существенных нарушений в управлении учреждением, что и стало основанием для немедленного увольнения Виктора Дороша с занимаемой должности.

В то же время городские власти объявили об изменении подходов к финансированию лечения раненых бойцов, чтобы полностью снять финансовое бремя с их семей.

«Специальная комиссия провела всестороннее и подробное расследование ситуации в учреждении, в ходе которого были выявлены определенные явные нарушения. Увольнение руководителя — это кардинальная, принципиальная позиция нашего департамента, принятая в строгом соответствии с действующим законодательством Украины. Кроме того, мы приняли важное управленческое решение: мы официально приравняли всех раненых военных, прибывающих в столицу в рамках медицинской эвакуации, к специальной городской программе „Киевляне“. Теперь они будут полностью, на сто процентов за счет городского бюджета обеспечиваться всеми необходимыми лекарствами и материалами при лечении тяжелых травм и ожогов. Ведь такое лечение — это колоссальная финансовая нагрузка на больницы, которая, к сожалению, далеко не в полном объеме покрывается за счет пакетов НСЗУ», — заявила Татьяна Мостепан, директор Департамента здравоохранения КГГА.

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Подробнее читайте в материале ТСН: Воин три часа пролежал в луже крови, а медики его игнорировали: новые ужасающие подробности о больнице в Киеве, где скончался военнослужащий

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