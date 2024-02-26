Массовые протесты фермеров в ЕС: какие причины и почему проблема не только в украинском зерне

Министры сельского хозяйства Европейского Союза в Брюсселе обсуждают массовые протесты фермеров. В то же время под окнами у них жгут шины.

Почему протестует вся аграрная Европа – корреспондентка ТСН Яна Слесарчук.

Почему протестуют фермеры в ЕС

В Брюсселе продолжается протест, приуроченный к заседанию министров сельского хозяйства ЕС, - один из десятков за последние недели. В прессе их уже называют "сельским восстанием". С нашей стороны границы выглядит, будто протестуют только поляки и против нас, а присоединиться к ним рады еще некоторые венгры.

Однако проблема европейских фермеров и европейских законов - гораздо шире и преимущественно Украины не касается. Даже польские фермеры, которые накануне заблокировали немецкую границу, журналистам говорят - совсем не об Украине.

"Мы протестуем против того, что Евросоюз и Европарламент предлагают нам своим "зеленым курсом", - говорит протестующий из Польши Дариуш Вробель.

Что такое "зеленый курс" и почему российское зерно в ЕС незапрещено

В Евросоюзе существует общая централизованная аграрная политика, через нее же - распределяются субсидии. Зеленый курс - ряд комплексных мер, направленных на снижение выбросов парниковых газов, фермеры называют убийственным. К тому же - чужой дешевый импорт. К тому же - недостаточно поддержки от государства, а ее всегда недостаточно. А еще новые требования: освободить часть земли для несельскохозяйственного использования и перевести часть сельскохозяйственных земель под выращивание органической продукции. При этом - российское зерно до сих пор не запрещено в ЕС.

"Мы хотим, чтобы российское зерно наконец попало под санкции. Латвия приняла закон, который запрещает импорт из России в Латвию, но он не касается транзита в другие государства ЕС", - говорит министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе.

Протест фермеров

О чем можно сказать наверняка — ни одно сегодняшнее решение не остановит протестов, ведь в начале июня выборы в Европарламент, а следовательно все партии, которые делают ставку на фермеров, будут лишь возбуждать их недовольство за любой счет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Протесты фермеров уже не только в Польше! Почему возникли аграрии по всей Европе?

Напомним, ранее сообщалось, что на протестах фермеров в Польше снова заметили пророссийские лозунги.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Польше неизвестные снова рассыпали украинское зерно.

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