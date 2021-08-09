Массовые протесты, санкции, задержанные и погибшие: как Беларусь год живет после псевдовыборов

Страна превратилась в закрытый лагерь.

Год назад, после псевдовыборов, начались массовые протесты и задержания в Беларуси. В течение этого года страна превратилась в закрытый лагерь, откуда бегут граждане, а европейские политики в ужасе от действий Александра Лукашенко.

Накануне в Киеве белорусы вышли на митинги: вспоминали погибших и мечтали о свободной стране. Как это было, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 9 августа.

Файеры, лозунги и венок для Лукашенко: несколько сотен человек, а это преимущественно белорусы, бежавшие от режима, собрались под посольством Беларуси в Киеве. Большинство людей в масках, но не столько из-за коронавируса, как из-за страха, что их родственников на родине может ждать наказание. Мало кто соглашаются на интервью. От белорусского посольства колонна рушила до Майдана Незалежности. Там в небе появился огромный бело-красный флаг.

Три десятка человек собрались и в Одессе у памятника Дюку. В руках они держали огромные фотографии. На них — белорусы после избиения ОМОНа.

Массовые протесты в разных городах Беларуси начались год назад — вечером девятого августа. Бить и арестовывать людей ОМОН начал сразу. Только за первые дни силовики схватили несколько тысяч митингующих. В следственных изоляторах к ним применяли пытки.

Новости мира: год назад начались массовые протесты и задержания в Беларуси

За год режим Лукашенко из-за экстремизма и терроризма открыл против своих мирных граждан более 4,5 тыс. уголовных дел. Сейчас точной цифры о том, сколько белорусов бежали из страны, нет. Впрочем, за рубежом сейчас находятся едва ли не все политические оппоненты Лукашенко, которым в разное время удалось избежать ареста. Сейчас в тюрьмах страны находятся шесть сотен людей, которых мир признает политзаключенными. Для них, по данным CNN, у Минска уже строят лагеря, потому что в тюрьмах нет места.

Восемь белорусов в протестах за год погибли. Впрочем, белорусском КГБ удалось добраться до своих граждан за рубежом, когда в конце мая завернули самолет с оппозиционером Романом Протасевичем. Так, говорят белорусы, произошло и на прошлой неделе, когда на окраине Киева нашли повешенным оппозиционера Виталия Шишова. Божена Жолудь — это белоруска и девушка Шишова, говорит: после гибели Виталия, она боится за свою жизнь. Она возвращалась к украинскому МВД по охране, но пока этого ей не обеспечили.

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