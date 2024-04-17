Массовые протесты в Грузии: почему люди вышли на улицы и как власти этого государства хотят угодить Путину

Президент Грузии срочно обратилась к Эммануэлю Макрону и Шарлю Мишелю из-за скандального закона об иноагентах, чтобы этот вопрос вынесли на рассмотрение на заседании Евросовета в Брюсселе. Уже который день грузинский парламент пытается принять документ, очень напоминающий российский. Десятки тысяч грузин вышли под парламент, чтобы выразить свое возмущение.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Оксаны Ткаченко.

Что известно о протестах в Грузии

В Грузии вспыхнули массовые протесты. Поэтому грузинский спецназ, вооруженный щитами и дубинками, пытается оттеснить мирный протест с площади под парламентом в Тбилиси. В ход идут слезоточивый газ и водометы. Неизвестные в балаклавах бьют одного из активистов ногами под машиной, других - выхватывают из толпы и пакуют в автозаки. В участки забрали более десятка человек.

В сторону правоохранителей летит краска и проклятия. Те, кто пришел на площадь - пытаются пристыдить

правоохранителей. И вспоминают как Россия в свое время оккупировала Южную Осетию и Абхазию.

Оппозиционные политики, активисты и неравнодушные граждане - всего под парламентом Грузии, чтобы выразить свое возмущение собрались десятки тысяч людей. Один из самых распространенных плакатов в толпе протестующих - с надписью: "Нет России, так Европе".

Протесты в Грузии

Оппозиция говорит, что власть в сговоре с Путиным

Грузины уверены - скандальный законопроект об иноагентах правящая партия пытается принять по примеру России, где его используют для подавления инакомыслия.

"Они голосуют в сговоре с Путиным, чтобы оставить нас без суверенитета. Они хотят, чтобы мы сказали - нет независимости, и поэтому разные грузины, разных профессий собираются каждый день на главной аллее государства. То, что я могу точно сказать, так это то, что грузин и грузинскую волю невозможно победить. Никаких шансов. Грузины будут преобладать над интересами России", - говорит оппозиционный депутат Ника Мелия.

Драка в парламенте Грузии

Именно этот законопроект пытались протащить в парламент в прошлом году. После столь же бурных протестов правящая партия Грузии отступила и якобы обещали не возвращаться к этому вопросу. Но прошел год – и документ снова рассматривают в сессионном зале. Оппозиционные депутаты не сдерживают эмоций – и в ход идут кулаки.

Протесты в Грузии

Что говорят на Западе

Документ критикуют представители Запада. Отозвать его просит комиссар Совета Европы. Он выразил сомнения в совместимости документа со стандартами прав человека.

А посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский недвусмысленно заявил - он может затормозить вступление страны в Евросоюз. В прошлом году, когда Украина вместе с Молдовой уже получали официальное согласие на начало переговоров, грузины оказались лишь в шаге от этого решения - получили статус кандидата на членство.

Несмотря на риски для вступления в ЕС уже сегодня правящая партия Грузии может принять документ в первом чтении - пишет проект Радио Свобода "Эхо Кавказа".

Очевидно опасаясь такого решения президент Грузии срочно обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе Евросовета Шарлю Мишелю, чтобы они подняли этот вопрос на спецзаседании Евросовета, которое стартует сегодня. Саломе Зурабишвили выступила на стороне активистов и со своей стороны обещает ветировать закон, как только его примут.

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