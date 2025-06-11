Массовые протесты в Калифорнии: что происходит в США и какой была реакция Трампа

Калифорния протестует против Трампа / © ТСН

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В США Калифорния бунтует против Трампа: в штате вводят комендантский час, а с президентом судятся. Губернатор штата Гэвин Ньюсом пытается помешать Трампу использовать в Калифорнии национальную гвардию, это решение потом смогут использовать в случае успеха как прецедент в любом другом штате. Ведь протесты - ответ на хаотичные попытки Белого дома избавиться от мигрантов.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Яны Слесарчук.

В Калифорнии все началось с рейдов иммиграционной службы неделю назад, когда задержали более 100 человек среди которых были дети. В ответ - протестующие вышли на улицы, произошли первые столкновения, ситуация стремительно набирала обороты.

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Несмотря на протесты местных властей, Трамп послал в Калифорнию 2000 военных. Упреки, что это лишь подстегнет протест и что именно этого хочет Трамп для того, чтобы резко закрутить гайки американской демократии - американский президент отвергает.

"Я просто хочу чтобы снова было мирно. Будет мир - мы уберемся. Не будет мира - мы будем оставаться, пока будет мир", - заявил Трамп.

К силовикам на улицах Лос-Анджелеса было много вопросов и до появления там армии. Например, австралийского репортера Лорен Томаси резиновой пулей ранят прямо во время прямого эфира, впоследствии полицейские целят в голову фотографу газеты New York Post, а корреспондента CNN чуть не задерживают тоже во время эфира.

В Лос-Анджелесе вводят комендантский час с 8 вечера до 6 утра, на улицах в это время не разрешается быть никому, кто не должен идти на работу или искать медицинскую помощь. Протесты тем временем распространяются по другим городам - Чикаго, Атланта, Вашингтон, там тоже появляются первые арестованные.

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Калифорния еще накануне подала в суд на решение президента развернуть в Лос-Анджелесе национальную гвардию. Это решение губернатор Ньюсом, главный местный оппонент Трампа, назвал неконституционным. Ни чиновники штата, ни местные чиновники президента о войсках не просили.

Напомним:

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