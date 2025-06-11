- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 283
- Время на прочтение
- 2 мин
Массовые протесты в Калифорнии: что происходит в США и какой была реакция Трампа
В США продолжаются массовые протесты из-за иммиграционной политики Трампа.
В США Калифорния бунтует против Трампа: в штате вводят комендантский час, а с президентом судятся. Губернатор штата Гэвин Ньюсом пытается помешать Трампу использовать в Калифорнии национальную гвардию, это решение потом смогут использовать в случае успеха как прецедент в любом другом штате. Ведь протесты - ответ на хаотичные попытки Белого дома избавиться от мигрантов.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Яны Слесарчук.
В Калифорнии все началось с рейдов иммиграционной службы неделю назад, когда задержали более 100 человек среди которых были дети. В ответ - протестующие вышли на улицы, произошли первые столкновения, ситуация стремительно набирала обороты.
Несмотря на протесты местных властей, Трамп послал в Калифорнию 2000 военных. Упреки, что это лишь подстегнет протест и что именно этого хочет Трамп для того, чтобы резко закрутить гайки американской демократии - американский президент отвергает.
"Я просто хочу чтобы снова было мирно. Будет мир - мы уберемся. Не будет мира - мы будем оставаться, пока будет мир", - заявил Трамп.
К силовикам на улицах Лос-Анджелеса было много вопросов и до появления там армии. Например, австралийского репортера Лорен Томаси резиновой пулей ранят прямо во время прямого эфира, впоследствии полицейские целят в голову фотографу газеты New York Post, а корреспондента CNN чуть не задерживают тоже во время эфира.
В Лос-Анджелесе вводят комендантский час с 8 вечера до 6 утра, на улицах в это время не разрешается быть никому, кто не должен идти на работу или искать медицинскую помощь. Протесты тем временем распространяются по другим городам - Чикаго, Атланта, Вашингтон, там тоже появляются первые арестованные.
Калифорния еще накануне подала в суд на решение президента развернуть в Лос-Анджелесе национальную гвардию. Это решение губернатор Ньюсом, главный местный оппонент Трампа, назвал неконституционным. Ни чиновники штата, ни местные чиновники президента о войсках не просили.
Напомним:
Массовые протесты, охватившие Лос-Анджелес, стали результатом сознательной провокации со стороны администрации Дональда Трампа.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о намерении подать иск против администрации Дональда Трампа из-за развертывания Национальной гвардии в штате без согласования с местными властями.
Президент США Дональд Трамп заявил, что участники массовых беспорядков в Лос-Анджелесе сядут в тюрьму на долгие годы, а военные будут оставаться в городе до тех пор, пока не наступит мир
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: НОВОСТИ ТСН 12:00 11 ИЮНЯ. Смертельный УДАР по ХАРЬКОВУ! БУНТ против ТРАМПа! А еще зебра в небе