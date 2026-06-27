Массовые трагедии: в Украине на воде тонут дети — почему это происходит

Трагедия на Буковине

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Трагедия на Буковине. Братья 7 и 8 лет вместе с 49-летним отцом пропали в реке Днестр. Тела мальчиков и мужчины найдены. Предварительно установлено, что отец с пятью детьми находился на берегу, когда двое младших сыновей зашли в реку и внезапно начали тонуть. Мужчина бросился на спасение, но бурная вода унесла всех.

Сообщения о том, что дети гибнут на воде, в настоящее время поступают чуть ли не ежедневно по всей Украине. Только с начала недели утонуло более 10 человек.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Анны Махно.

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Спасение подростка в Житомирской области

Пруд в селе Белиловка в Житомирской области. Жара. Двое друзей-подростков идут купаться. К сожалению, отдых едва не обернулся очередной трагедией.

Давид Билоусов, школьник: «Мы доплыли до того берега и плыли обратно. И, наверное, метров за 20 от того островка у него нога скрутило судорогой».

17-летний Саша начал стремительно уходить под воду. Давид, который на три года младше, не испугался, вернулся за другом, вовремя подхватил его и начал тянуть к берегу.

Давид Билоусов, школьник: «Ребята подошли ближе к берегу и помогли его вытащить».

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Трагедии на воде

Эта конкретная история закончилась благополучно. Но так бывает далеко не всегда. Практически каждый день на этой неделе вода безжалостно уносит жизни детей. Снова Житомирская область — в карьере тонет 14-летний мальчик. В тот же день в водоеме находят мертвым его сверстника в Днепропетровской области. На рыбалке без вести пропадает еще один 14-летний школьник в Черниговской области.

Наталья Слабеняк, пресс-секретарь Национальной полиции Черниговской области: «К сожалению, тело ребенка обнаружили в озере».

Ровенская область. Всего за сутки здесь утонули трое детей: 13-летний мальчик, 17-летняя девушка и 11-летняя школьница.

София Матвийчук, пресс-секретарь Национальной полиции Ровенской области: «Свидетелями происшествия стали её друзья, которые испугались и просто убежали с места происшествия, не сообщив об этом взрослым».

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Закарпатье. На реке Тиса стремительное течение унесло 10-летнего мальчика — его тело спасатели нашли только через двое суток.

Пропавшего подростка у реки Днестр более суток искали десятки людей и в Прикарпатье.

Кристина Перцович, пресс-секретарь ГСЧС Прикарпатья: «Было обнаружено тело мальчика 2013 года рождения, его вытащили на берег».

А в Одесской области 10-летнюю Софию, которую на надувном круге внезапно унесло в открытое море, до сих пор не нашли. Девочка отдыхала с прабабушкой на пляже, который был официально закрыт для посетителей из-за опасности.

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Основные опасности диких пляжей и коварство речного течения

На официально оборудованных пляжах постоянно дежурят профессиональные спасатели, по громкоговорителям звучат предупреждения: «Не заплывайте за буйки, не употребляйте спиртные напитки», а водолазы заранее проверяют дно.

Особенно осторожно нужно быть именно на открытых реках. Резкие перепады глубины, водовороты и сильное течение могут мгновенно стать смертельной ловушкой даже для взрослых и очень опытных пловцов.

Анатолий Якимчук, руководитель аварийно-спасательной службы на водных объектах Ровенской области: «Там такое течение, что что этот ребенок может сделать на той реке? Если она умеет плавать в бассейне, то это не значит, что она сможет так же плавать на реке».

Спасение утопающего: как помочь и не пойти на дно самому

Максимальная осторожность необходима и в том случае, если вы пытаетесь самостоятельно спасти утопающего. Человек в состоянии паники действует неосознанно и может легко утащить своего спасателя за собой на дно. Поэтому водолазы настоятельно советуют: если у вас нет специальных навыков спасения, не подплывайте к человеку вплотную. Используйте подручные средства.

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Тарас, спасатель-водолаз: «Бросайте какую-нибудь ветку или, может быть, ремень — что угодно, что может помочь спасти человека, но не подходите вплотную».

Когда человека наконец вытащили из воды на берег, в первую очередь проверьте, находится ли он в сознании. Прикоснитесь к его плечу или руке, громко обратитесь к нему. Одновременно сразу вызовите скорую помощь, четко указав точное место происшествия. Обязательно проверьте, не перекрыты ли дыхательные пути пострадавшего, объясняет инструктор Павел.

Павел Кондратюк, инструктор по догоспитальной помощи: «Одной рукой фиксируем голову, другой — кость нижней челюсти и смотрим в ротовую полость».

Обеспечьте проходимость дыхательных путей так, чтобы нос человека был направлен вверх, и проверьте наличие дыхания.

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Если пострадало ребёнок и оно не дышит, алгоритм требует сначала сделать емупять спасительных вдохов. Но если вы не знаете, как это правильно делать, или боитесь, специалисты советуют не терять драгоценное время и сразу приступать к компрессии грудной клетки — примерно два нажатия в секунду.

Для взрослых алгоритм экстренной помощи практически такой же: нужно найти центр грудной клетки, правильно соединить руки в замок и начать ритмичные нажатия. Главное правило — локти должны быть ровными, а спасатель должен полностью нависать всем телом над самим пострадавшим.

Тепловые удары, судороги и полный контроль за детьми

Медики рекомендуют всем гражданам обязательно пройти курсы по оказанию первой помощи. А также внимательно следить за своим самочувствием во время пребывания на пляже. Если на солнце стало дурно или внезапно закружилась голова — это первые признаки теплового удара. В таком случае следует немедленно перейти в тень, медленно выпить прохладной воды и обтереться ею. А вот резко прыгать в холодный водоем после разогрева на солнце категорически запрещено — от перепада температур можно мгновенно потерять сознание прямо в воде.

Если же во время плавания в воде неожиданно случилась судорога, инструкторы советуют действовать спокойно:

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Максим Ковбар, инструктор по догоспитальной помощи: «Нужно найти твердую поверхность, встать на эту ногу или же максимально выпрямить эту ногу и постараться изо всех сил подтянуть носок ноги руками к колену».

Тем временем спасатели и полицейские ежедневно обходят стихийные и официальные пляжи, призывая отдыхающих проявлять максимальную осторожность и внимательно следить за своими детьми каждую минуту. Маленькие дети на камеру подтверждают слова родителей: «Мама объясняет, что я не должен сам ходить к воде? Да, мама объясняет».

Согласно официальным, шокирующим данным Ювенальной полиции Украины, только за последние пять дней в водоемах страны утонуло более 20 детей.

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