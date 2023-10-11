Массовые убийства младенцев и взрослых и бомбардировки Газы: что известно о войне в Израиле

Израиль заявил о начале полноценного наступления на Сектор Газа. По словам министра обороны Йоавы Галланта, ХАМАС "хотел перемен в Газе, но все изменится на 180 градусов от того, о чем он думал". Запад полностью поддержал действия Израиля, тогда как Иран — действия террористов.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Оксаны Ткаченко.

Война в Израиле: позиция США

Действия Израиля полностью поддерживают в Соединенных Штатах. Накануне американский президент Джо Байден выступил с обращением, в котором пообещал им дополнительную военную помощь, в том числе боеприпасы и перехватчики для системы "Железный купол".

А также предостерег третьи стороны от вмешательства в конфликт. Для усиления сдерживания Пентагон направил авианосную ударную группу "Джеральд Форд" в восточное Средиземноморье и усилил присутствие истребительной авиации.

Израильские бронетранспортеры направляются к границе с Ливаном, 10 октября 2023 года/Associated Press

Что известно о жертвах в Израиле

Число погибших в результате теракта группировки ХАМАС в Израиле превысило тысячу человек. Жертвы есть и среди украинцев. Официально подтверждена гибель двух наших соотечественников. Информацию о еще трех проверяют.

А около 450 украинцев не могут покинуть Израиль и Сектор Газа из-за боевых действий. В то же время в Секторе Газа погибших в результате обстрелов израильской стороны более семи сотен.

Убитые младенцы и женщины в освобожденной кибуце Кфар-Аза

На четвертый день после кровавого нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля там находят тела погибших. Жуткие кадры в кибуце Кфар-Аза увидели журналисты, как только территорию отбили солдаты ЦАГАЛа.

"Семьи, матери, родители, младенцы, молодые семьи, убитые в своих кроватях, в комнате защиты, в столовой или в саду на улице, и террористы приходили и стреляли по ним. Вы знаете, ловили их, а затем расстреливали, или отрезали головы. Это теракт", — говорит генерал-майор Итаи Верув.

Война в Израиле / Фото: Associated Press

Похожая картина в кибуце Беэри. Здесь нападавшие тоже убивали целые семьи – на полу жилищ много крови. В кибуце Реим террористы бросили гранату в бункер, где скрывались гражданские. Убежать пытался один человек – его застрелили в спину. Остальные погибли на месте.

История супругов, погибших, спасая своих детей

Супруги Адар и Итая Бердичевские погибли, защищая своих детей. Они были офицерами израильской армии и дома имели оружие. Когда террористы ворвались в их дом — родители спрятали своих 10-месячных близнецов в укрепленной комнате.

Израильские супруги Адар и Итай Бердичевские/Фото: Facebook-страница Олега Вишнякова

Прежде чем погибли, успели обезвредить семерых боевиков. Дети же 13 часов находились сами в хранилище, пока их не нашли дядя и дед.

Операция по уничтожению объектов ХАМАСа

Накануне израильская армия начала самую масштабную операцию по уничтожению объектов ХАМАСа. Ликвидируют и лидеров группировки. Уже уничтожен министр экономики Джавад Абу Шамалу и один из руководителей — Ахмед Закарий Муаммар.

Удары наносят и по туннелям на границе с Египтом. Египетским властям пришлось закрыть один из пунктов пропуска — тот, по которому могли бежать жители Сектора Газы.

Сектор Газы / Фото: afp.com

"Вторжение террористов в частные дома мирных жителей, а также захват женщин и детей — это убийство, терроризм. Поэтому мы атакуем, преследуем и наносим вред каждому, кто принимал в этом участие. И так будем продолжать", — говорит главнокомандующий армии Израиля генерал-лейтенант Герци Галлеви.

Что известно о ситуации в Газе

Под плотным огнем израильтян население Газа и немало гражданских объектов. Палестинская сторона сообщает о более семисот жертвах. Кроме того, сектор в полной осаде Израиля — нет питьевой воды, электроэнергии, топлива, продовольствия и медикаментов. ВОЗ призывает немедленно создать гуманитарный коридор.

Представители ХАМАС пытаются остановить обстрелы шантажом. Сначала пригрозили казнить заложников. Затем заявили, что готовы к переговорам об обмене пленников только прекратятся обстрелы. А сегодня пригрозили, а затем начали обстреливать города Ашкелон и Тель-Авив. Приказали его жителям до вечера покинуть город. С субботы террористы выпустили по Израилю уже более четырех с половиной тысяч ракет.

Что известно о заложниках террористов

У боевиков сейчас от ста до ста пятидесяти заложников. Среди них — гражданка Германии, которую подвергали пыткам, Шани Лук. Кадры с ее неподвижным телом в пикапе, над которым издевались боевики, шокировали мир. Стало известно, девушка жива в крайне тяжелом состоянии в одной из больниц Сектора Газы. Об этом матери сообщили якобы сами боевики. Женщина просит о срочной эвакуации ее дочери.

Война в Израиле / Фото: Associated Press

Издание CNN со ссылкой на собственные источники узнало, что помощь в этом предложили Соединенные Штаты и готовы поделиться разведданными.

Что говорит Запад и Иран

Вашингтон выразил полную поддержку Тель-Авиву и пообещал вооруженную помощь. В совместном заявлении лидеров США и ЕС говорится, что действия ХАМАС не имеют ни оправдания, ни легитимности.

"Мы с Эммануэлем вчера вечером принимали участие в дискуссии с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Мы все согласились, что самым решительным образом осуждаем варварские нападения террористов на невинных граждан. Мы вместе с Израилем. Израиль имеет право защищаться от этих бесчеловечных атак, и одновременно, конечно, речь идет об избежании дальнейшей региональной эскалации", — сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Саудовский принц-наследник вышел с обращением, в котором поддержал "стремление палестинского народа в достижении их прав". В Иране нападение поддержали гораздо более открыто.

"Конечно, мы защищаем Палестину, мы защищаем борьбу, мы целуем руки той умной и отважной палестинской молодежи, которая планировала нападение на сионистский режим. Мы гордимся ими", — сказал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Западная пресса пишет, именно Тегеран был одним из тех, кто стоял за нападением ХАМАСа на юг Израиля. Иран уже много лет поддерживал боевиков финансами и оружием, хотя сейчас официально все отрицают. То, что именно Тегеран является соучастником боевиков в нынешней войне в Израиле, считают и в Белом доме. Хотя фактов прямой причастности к атакам пока нет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Израиль начал наступления на Сектор Газы

Напомним, ранее украинский эксперт рассказал, что развитие событий на Ближнем Востоке зависит от ЦАХАЛа, как быстро и эффективно израильская армия выполнит свои задачи в Секторе Газа.

Читайте также: